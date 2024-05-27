الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحقيق فى احتراق مخزن روبابيكيا بالمنيرة الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تجرى النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة في حريق التهم مخزن خردة وروبابيكيا في منطقة المنيرة الغربية بجوار مطار إمبابة. 

وكشفت التحقيقات الأولية أن الحريق أسفر عن إصابة شخصين بحالة اختناق نتيجة الأدخنة المتصاعدة من النيران، ولم يسفر عن خسائر في الأرواح والتهم محتويات المخزن من الخردة والأجهزة القديمة. 

وأشارت المعاينة الأولية إلى حدوث ماس كهربائي نتيجة أحمال زائدة داخل العقار أدى إلى نشوب النيران في المبنى وامتدت إلى عقار مجاور.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الحريق، ومن المقرر الاستماع إلى شهود عيان الواقعة والمسئولين عن المكان الذي نشب به الحريق على سبيل الاستدلال للوقوف على ملابسات الواقعة.

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وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بنشوب حريق بمحيط مطار إمبابة داخل مخزن خردة، وامتد إلى باقي العقار.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتبين أن الحريق في مخزن أدوات مستعملة "ثلاجات وسخانات"، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات بشرية.

حريق مخزن خردة روبابيكيا المنيرة الغربية إمبابة

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