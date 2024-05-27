8 عمليات دموية.. "القاهرة الإخبارية" تستعرض أبرز مجازر الاحتلال منذ "طوفان الأقصى"

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" إنفوجراف عن أبرز مجازر الاحتلال الإسرائيلي منذ طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

وجاءت أبرز مجازر الاحتلال منذ طوفان الأقصى على النحو التالي:-