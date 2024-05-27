الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

8 عمليات دموية.. "القاهرة الإخبارية" تستعرض أبرز مجازر الاحتلال منذ "طوفان الأقصى"

مجازر الاحتلال منذ
مجازر الاحتلال منذ "طوفان الأقصى"

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" إنفوجراف عن أبرز مجازر الاحتلال الإسرائيلي منذ طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

وجاءت أبرز مجازر الاحتلال منذ طوفان الأقصى على النحو التالي:-

  1. مجزرة المستشفى المعمداني، استشهد فيها نحو 500 فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال.
  2. مجزرة مخيم جباليا، حيث تم استهداف المنازل السكنية، واستشهد وأصيب نحو 400 فلسطيني.
  3. مجزرة المغازي، استشهد فيها 45 فلسطينيا أغلبهم من النساء والأطفال.
  4. مجزرة خان يونس، حيث تم استهداف المناطق السكنية، واستشهد 31 فلسطينيا وأصيب آخرون.
  5. مجزرة مخيم النصيرات، حيث استشهد أكثر من 70 فلسطينيا.
  6. مجزرة الطحين بدوار النابلسي، استشهد خلالها أكثر من 112 فلسطينيا، وأصيب ما يقرب من 800 آخرين.
  7. مجزرة دوار الكويت، استشد خلالها 23 فلسطينيا.
  8. مجزرة خيام النازحين شمال غربي رفح، راح ضحيتها حتى الآن 40 والعدد قابل للزيادة.
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