الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز

نائب رئيس حزب المؤتمر: مجزرة رفح الفلسطينية انتهاك صريح لكل المواثيق والأعراف الدولية

اللواء دكتور رضا
اللواء دكتور رضا فرحات

أدان اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، مجزرة رفح المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والنازحين العزل من الأشقاء الفلسطينيين والقصف المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أن المجزرة الإسرائيلية هي جريمة إبادة جماعية جديدة تضاف لسجل قوات الاحتلال الإسرائيلي وتمثل جزءًا من سلسلة طويلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، التي يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ عقود في انتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية وحقوق الإنسان.

استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين العزل

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين العزل يعكس فشلًا عسكريًا وإصرارًا ممنهجًا على استهداف الأبرياء، ما يستدعي محاسبة المسئولين عنها ومساءلة جميع الأطراف الداعمة لها، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني المشروع في الدفاع عن نفسه وأرضه وتقديم الدعم الإنساني العاجل للضحايا وأسرهم، وللشعب الفلسطيني بشكل عام، وتوفير الحماية اللازمة لهم في ظل هذه الظروف الصعبة.

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الوقف الفوري للهجمات على المدنيين

وطالب نائب رئيس حزب المؤتمر المجتمع الدولي بضرورة إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري للهجمات على المدنيين، والالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية لضمان الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العمليات العسكرية في رفح وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين ومنع تعريضهم لمخاطر تهدد حياتهم.

وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر بموقف مصر التاريخي من القضية الفلسطينية الثابت والواضح لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وضرورة التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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