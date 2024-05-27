الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري وحكم المباراة وترتيب الفريقين في الدوري

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يرفع الزمالك شعار لابديل عن الفوز عندمل يواجه الاتحاد السكندري الليلة باستاد برج العرب بالإسكندرية في ختام الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة دوري نايل.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الاتحاد السكندري

البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك سيقوم بإجراء تغييرات في التشكيل الذي خاض مباراة مودرن فيوتشر في ظل استمرار غياب أحمد حمدي وشيكابالا ومصطفى الزناري وانضمام يوسف أوباما لقائمة الغائبين لأسباب فنية ومعه محمود علاء وسيف جعفر وترافيس موتيابا ومهاب ياسر ومحمد عاطف وعودة أحمد أبوالفتوح وزياد كمال.

والتشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد السكندري يتكون من..

  • حراسة المرمى..محمد عواد
  • خط الدفاع.. عمر جابر - حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – أحمد أبوالفتوح
  • خط الوسط.. عبدالله السعيد – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة
  • خط الهجوم..أحمد سيد زيزو – ناصر ماهر – سيف الجزيري.

ترتيب الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري

ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر في جدول دوري نايل برصيد 25 نقطة وله 8  مباريات مؤجلة وفقد 23 نقطة وبالتالي أصبح موقفه صعبا في المنافسة على بطولة الدوري لكنه يسعى للعودة للانتصارات بعد التعادل في المباراة الأخيرة مع مودرن فيوتشر.

ويحتل الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري المركز الخامس برصيد 26 نقطة ويسعى للفوز الوصول للنقطة 39 ومشاركة المصري في المركز الثاني.

الزمالك يسعى لاستعادة الانتصارات أمام الاتحاد السكندرى بـ"دورى نايل".. الليلة

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى المصرى الممتاز 2024 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في دوري نايل

تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة باستاد برج العرب بالإسكندرية في ختام الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة دوري نايل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تقوم قنوات أون تايم سبورت بنقل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري على الهواء مباشرة في السابعة مساء اليوم على قناة أون تايم سبورت "1" في وجود ستوديو تحليلي قبل وبعد المباراة وأيضا خلال فترة الراحة بين الشوطين في وجود مجموعة من أشهر المحللين الكرويين في مصر.

محمد معروف حكما لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

يدير مباراة الزمالك والاتحاد السكندري الحكم محمد معروف ويساعده أحمد توفيق طلب وهاني عبدالفتاح ومعهم إبراهيم محمد حكما رابعا وعمرو الشناوي حكم فيديو ومحمود وفا مساعد حكم فيديو.

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