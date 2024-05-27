الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة متهمين بقتل شخص إثر مشادة كلامية فى الشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أجلت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الإثنين، محاكمة متهمين اثنين، في واقعة مقتل عامل إثر مشادة كلامية معهم لجلسة 31 يوليو المقبل للمرافعة وسماع الشهود.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر من العام الماضي، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة كفر صقر، بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "صالح. م. د" 36 عامًا، عامل، مقيم بدائرة مركز أبوكبير، جثة هامدة متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة كل من «عمرو. م. ع» 26 عامًا، عامل، و«أحمد. ث. ع»، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوكبير، إثر مشادة كلامية بين المتهمين والمجني عليه، قاما على إثرها بمطاردة المجني عليه بسيارة ملاكي قيادة المتهم الأول حال قيادة الأخير دراجة نارية خاصته، وصدموه بها فسقط قتيلًا قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

وذكر قرار الإحالة للمتهمين أنهما قتلا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، وعقدا العزم وبيتا النية على قتله، وذلك بأنه ولحدوث مشادة كلامية بينهما وبين المجني عليه بالطريق العام، قام المتهمان بمطاردة المجني عليه مستقلين سيارة ملاكي حال قيادته دراجة نارية خاصته، وما أن ظفرا به حتى قاما بصدمه بالسيارة ليلفظ أنفاسه الأخيرة، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثا ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته، وعقب ذلك خرج المتهم الثاني من السيارة لاستبيان أمر المجني عليه ممسكًا بيده شومة، وما إن أيقنا مفارقته الحياة حتى لاذا بالفرار.

وثبت بالدليل الرقمي المرفق بالأوراق قيام المتهمين بمطاردة المجني عليه حال قيادته الدراجة النارية بالسيارة التي كانا يستقلانها لفترة قدرت بحوالي 30 دقيقة، وما إن تمكنا منه حتى صدماه حال قيادتهما السيارة بسرعة جنونية، ما أدى إلى اصطدامه بحائط وسقوطه أرضا مفارقًا الحياة.

محكمة جنايات الزقازيق شرطة كفر صقر جثة مركز شرطة أبو كبير

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