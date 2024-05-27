ضبط 21889 مخالفة مرور خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية.

وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أبرز المخالفات التي تم ضبطها

أسفرت جهود الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة عن ضبط 21889 مخالفة مرورية متنوعة، تشمل:

- 8712 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- 1234 مخالفة سير دون تراخيص.

- 30 مخالفة دراجة نارية.

- 896 مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

- 11 مخالفة موقف عشوائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.