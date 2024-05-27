الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وباء "إكس" يُهدد العالم.. الصحة العالمية: أكثر فتكًا من كورونا بـ20 ضعفًا

أرشيفية
أرشيفية

تحذير خطير أطلقته عالمة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية الدكتورة ماريا فان كيرخوف، صافرة الإنذار المبكر حول خطر محدق قادم من عدو غامض لم نعرفه بعد، وسط تكهنات بأن الوباء المقبل سيكون أكثر دموية من جائحة كورونا نفسها.

وفي حديثها لوسائل الإعلام، لم تخفِ “كيرخوف” قلقها إزاء احتمال ظهور "مرض إكس" مجهول ولكنه قد يصبح "القاتل الصامت" الأكثر فتكًا في التاريخ، حيث تشير التقديرات الأولية لخبراء الأوبئة إلى أن هذا المرض السري قد يفوق ضراوة كوفيد-19 بنسبة 20 ضعفًا.

الصحة العالمية" تحذر... كورونا يتفشى بين الشباب | اندبندنت عربية
الدكتورة ماريا فان كيرخوف

وفي اعتراف صادم، أقرت "كيرخوف" أن فيروس كورونا "لم يكن من الضروري أن يكون سيئًا كما كان"، في إشارة إلى الآثار الكارثية للجائحة التي هزت العالم، ولكنها حذرت في الوقت نفسه من أن خطر الأنفلونزا لا يزال قائمًا ويجب عدم التهاون معه.

وتأتي هذه التصريحات المثيرة للقلق بعد أن كشفت دراسة استقصائية دولية أن غالبية كبار خبراء الأمراض يتوقعون أن تكون سلالة جديدة من فيروس الإنفلونزا هي البوابة التي ستنفتح عبرها رياح الوباء القادم.

عوض تاج الدين: مرحلة "كورونا" انتهت

في هذا الإطار، أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، أن فيروس كورونا لم يعد يُصنف كوباء عالمي، وإنما أصبح مجرد فيروس تنفسي آخر مثل الإنفلونزا الموسمية.

وأوضح "تاج الدين" أن بعض المتعافين من كوفيد-19 لا يزالون يعانون من آثار المرض، مشيدًا بالتعامل المصري الجيد مع الفيروس والذي نال إشادة خبراء العالم، بفضل الإرادة السياسية والدعم اللامحدود لقطاع الصحة.

د. عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لـ«المصري اليوم»: «كورونا» مستمر في التحور.. والامتناع عن التطعيم خطأ كبير (حوار)
دكتور عوض تاج الدين

ونصح المصابين بنزلات برد بالبقاء في المنزل لـ3 أيام وتطبيق إجراءات السلامة الصحية من رشح في مناديل وتقوية المناعة، مشددًا على أن مرحلة كورونا ككوباء عالمي قد انتهت.

عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة: الوباء الجديد مدمر

فيما حذر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، من احتمال تعرض العالم لوباء جديد ودمار لا مثيل له قد يطيح بملايين البشر، ومن المتوقع أن "وباء إكس" سيكون أكثر قسوة من فيروس كورونا بنسبة تصل إلى 30 ضعفًا، مشيرًا إلى أنه تهديد كبير وغير مسبوق قد يلقن البشرية درسًا قاسيًا.

ولفت "بدران" إلى المخاطر الوخيمة لهذا الوباء المرتقب والتي تتضمن التهابات رئوية حادة، وفشل أعضاء، ونقص مناعة، وجلطات دموية، ونزيف، وفقدان للطاقة، وطفح جلدي، وتورم غدد ليمفاوية، فضلًا عن الأعراض الشائعة للإنفلونزا مثل الحمى والصداع والسعال والضعف العام.

د. مجدي بدران استشاري الحساسية والمناعة: الفطر الأسود غير معدٍ وناقصو المناعة أكثر عرضة للإصابة بالفطر - مقابلة
دكتور مجدي بدران
وباء إكس القاتل الصامت منظمة الصحة العالمية وباء جديد يهدد العالم خبراء يحذرون

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