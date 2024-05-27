الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 10 قضايا تهريب بضائع ومخدرات

آرشيفية
آرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ كافة.

ضبط 10 قضايا تهريب بضائع ومخدرات

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية:

- في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط 10 قضايا تهريب بضائع ومخدرات وسلاح.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: تم ضبط 1775 مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال الأمن العام: تم ضبط 36 قضية.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (246) حكما قضائيًا متنوعًا.

- في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 6 قضايا تزوير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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