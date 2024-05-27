الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحقيق مع عاطل لإدارة كيان تعليمي وهمي للنصب علي المواطنين بالإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت النيابة العامة بالاسكندرية، حجز عاطل علي ذمة التحقيقات بعد اتهامه للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية مزورة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات والعيادات الخاصة مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات لفحصها.

بلاغ بقيام عاطل بالنصب على المواطنين

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية مزورة.

 وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات والعيادات الخاصة مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته "2 دفتر إيصالات استلام نقدية و4 أكلشيهات ومجموعة طلبات واستمارات التحاق بالكيان التعليمي وجهاز حاسب آلي بمشتملاته" وبفحصه فنيا تبين احتواءه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات

 

التحقيق عاطل لإدارة كيان تعليمى وهمي للنصب المواطنين النيابة العامة بالاسكندرية

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