الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعليمات جديدة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024

رضا حجازي
رضا حجازي

رد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على شكاوى ومطالبات أولياء أمور الطلاب بشأن لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، والتي من المقرر أن تنطلق 10 يونيو المقبل.

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وقال وزير التعليم، في تصريحات بشأن امتحانات الثانوية العامة، إنه سيتم العمل على زيادة عدد المراوح في اللجان بقدر الإمكان، مطالبًا مجالس الآباء والأمناء بالمشاركة مع الوزارة في هذا الأمر.

وأشار إلى أنه حال رغبة أي طالب في إحضار مروحة معه إلى لجنة الامتحان، يكون ذلك بالتنسيق مع مدير الإدارة.

وشدد وزير التعليم على ضرورة الحضور مبكرًا، والدخول إلى اللجنة قبل انطلاق الامتحان بـ10 دقايق، لتدوين البيانات على ورقة الإجابة.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 


السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية من الساعة 9 وحتى الساعة 12
الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 9 وحتى الساعة 11
السبت 29 يونيو 2024: للشعبة العلمية مادة الفيزياء من الساعة 9 وحتى الساعة 12
للشعبة الأدبية مادة التاريخ من الساعة 9 وحتى الساعة 12

الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 وحتى الساعة 12
السبت 6 يوليو 2024: للشعبة العلمي مادة الكيمياء من الساعة 9 وحتى الساعة 12
للشعبة الأدبي مادة الجغرافيا من الساعة 9 وحتى الساعة 12

الأربعاء 10 يوليو 2024: لشعبة علمي علوم مادة الجيولوجيا من الساعة 9 وحتى الساعة 12
لشعبة علمي رياضة مادة الجبر والهندسة الفراغية  من الساعة 9 وحتى الساعة 11  

للشعبة الأدبية مادة علم النفس والاجتماع من الساعة 9 وحتى الساعة 12

السبت 13 يوليو 2024: لشعبة علمي رياضة مادة التفاضل والتكامل من الساعة 9 وحتى الساعة 11
الأربعاء 17 يوليو 2024: لشعبة علمي علوم مادة الأحياء من الساعة 9 وحتى الساعة 12

لشعبة علمي رياضة مادة الاستاتيكا من الساعة 9 وحتى الساعة 11

للشعبة الأدبية مادة الفلسفة والمنطق من الساعة 9 وحتى الساعة 12

السبت 20 يوليو 2024: لشعبة علمي رياضة مادة الديناميكا من الساعة 9 وحتى الساعة 11

الثانوية العامة حجازي أبرز تصريحات وزير التعليم عن الثانوية العامة 2022 وزير التعليم استعرض الدكتور رضا حجازي

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