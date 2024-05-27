موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024.. هل يتتضمن زيادة جديد لموظفي الوزارات؟

حصل الموظفون على مرتبات شهر مايو الجاري منذ أسبوع، على أن يتم صرف مرتبات شهر يونيو 2024 خلال اسبوعين من الآن، بعد أن قررت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024، لإنهئها قبل السنة المالية الجديدة، حيث تنتهي في 30 يونيو المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

تم تبكير صرف مرتبات شهر يونيو 2024 من جانب وزارة المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بمناسبة نهاية السنة المالية للعام 2023/ 2024 في 30 يونيو وعيد الأضحى والذي يوافق 16 يونيو 2024.

ووفق بيان وزارة المالية يبدأ صرف مرتبات شهر يونيو 2024 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024، وحتى 13 يونية 2024 لصرف رواتب العاملين بالدولة، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

هل يوجد زياده في مرتبات شهر يونيو؟

يحصل الموظفون على زيادة سنوية مع بداية كل سنة مالية جديدة، ولكن لن يحصلوا على زيادة المرتبات في الشهر القادم، لانه بالفعل تم زيادة مرتباتهم في مارس الماضي بعد أن قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة الأنى للأجور، وتعجيلها لتطبق في مارس الماضي.

وكانت زيادة مارس الماضي في مرتبات الموظفين هي الزيادة الرابعة للحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص خلال آخر ثلاث سنوات، فتم رفع الحد الادنى للأجور المرة الأولى من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 2700 جنيه، في الشهر ذاته من عام 2023، وزاد في يوليو من نفس العام إلى 3 آلاف جنيه، وارتفع إلى 3500 جنيه مطلع العام الحالي، ثم ارتفع إلى 6000 جنيه في بداية مارس من العام الجاري.