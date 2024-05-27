الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواطن يشتكي لمحافظ المنوفية من توقف بطاقته التموينية.. وهذا رد فعله

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، اليوم الإثنين، عددًا من المواطنين والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، حيث استمع المحافظ إلى طلب عدد من أهالي مساكن الإدارة التعليمية ببركة السبع يلتمسون تقسيط المبالغ المستحقة عليهم لتقنين أوضاعهم، وقد وافق المحافظ على التقسيط على خمسة أشهر مراعاة لظروفهم.


وكلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص عدد من الشكاوى تنوعت بين شكوى مواطن بناحية الماي بشبين الكوم يتضرر من وقف البطاقة التموينية الخاصة به ويلتمس تفعيلها حتى يتمكن من صرف الخبز والسلع التموينية مراعاة لظروفه، وأخرى لمواطنة بناحية ميت شهالة مركز الشهداء  تتضرر من تعدي أحد المواطنين على قطعة أرض تمتلكها بالمخالفة للقانون. 

على الفور، وجه المحافظ بفحص الشكوى بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء والإدارة العامة للتخطيط العمرانى والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

واستمع أيضًا لشكوى مواطن بناحية بركة السبع يتضرر من قيام أحد الجيران بالتعدي على حرم منزله مما يلحق الضرر به، وقد كلف المحافظ بتشكيل لجنة من التفتيش والمتابعة لمعاينة الشكوى على الطبيعة والعرض عليه لاتخاذ اللازم.


وخلال اللقاء، وجه المحافظ الإدارة العامة لأملاك الدولة باتخاذ اللازم تجاه طلب مواطنة بناحية أبو مشهور ببركة السبع  تلتمس تسريع إجراءات استلام عقد البيع الخاص بمنزلها  والعرض عليه.

وأمر المحافظ بصرف مساعدة مالية ولحوم ومواد غذائية لمواطنة  بناحية منشأة بخاتي بشبين الكوم مراعاة لظروفها الاجتماعية والمعيشية الصعبة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجًا لتوفير حياة كريمة لهم.


ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة  مع المواطنين، وكذلك رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية  للمحافظة وقنوات التواصل الاجتماعي وتلبية مطالبهم.

يتم ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتواصل المباشر مع جموع المواطنين وفتح قنوات اتصال للاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم والعمل على حلها لتقديم أفضل الخدمات بشتى القطاعات.

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