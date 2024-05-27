أشرف الجزايرلي: نبحث مع "اليونيدو" مشروعات الاستدامة وتقليل الفاقد والمهدر بالصناعات الغذائية

شاركت غرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات، برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، في فعاليات النسخة الثانية عشرة لمعرضي Fi Africa وProPak MENA، المتخصصين في تصنيع الأغذية والمشروبات في إفريقيا، والذين تحت رعاية وزارات التجارة والصناعة والتموين والبيئة، بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية، في الفترة من 26 حتى 28 مايو 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية.

افتتح المعرضان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، ورئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، المهندس أشرف الجزايرلي، ورئيس غرفة الطباعة والتغليف، المهندس نديم إلياس.

حرصت غرفة الصناعات الغذائية على المشاركة في هذين المعرضين لنحو 11 دورة متتالية، وذلك في إطار استراتيجية الغرفة، لدعم قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي، من خلال مساندة الشركات الأعضاء التي تزيد عددها عن 24 ألف منشأة غذائية، في التعريف بأحدث تكنولوجيات التصنيع والتعبئة والتغليف في العالم. يهدف المعرضان لاستعراض طرق مبتكرة لتطوير تصنيع المكونات الغذائية والتغلب على تحديات الصناعة، مما يتماشى مع التوجهات الحالية للدولة في توطين الصناعة وتوسيع أنشطة التصدير للخارج.

ويستضيف معرضي Fi Africa وProPak MENA مجموعة كبيرة من خبراء تصنيع الأغذية والمشروبات بما قد يصل عددهم إلى أكثر من 350 شركة من أكثر من 20 دولة، ومن المتوقع أن يجذب هذا التجمع جمهورًا يزيد عن 12 ألف زائرًا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للتعرف على أحدث التوجهات والابتكارات في السوق المصرية، وكذلك التواصل مع الموردين الدوليين.

غرفة الصناعات الغذائية تشارك في افتتاح معرضي Fi Africa وProPak MENA 2024

ويركز معرض Fi Africa في نسخته الحالية على الموضوعات الحديثة التي تتعلق بمستلزمات الانتاج والمكونات الغذائية، واتجاهات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وممارسات الإنتاج المستدامة، كما يتناول معرض ProPak MENA تقنيات التعبئة والتغليف والمعالجة، وإدارة سلاسل التوريد، وكفاءة الطاقة.

كما شارك المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة، في المائدة العربية الإفريقية لتمكين التنمية الصناعية المستدامة في صناعة تغليف المواد الغذائية للحد من الفاقد والمهدر من الغذاء والتي اقيمت علي هامش فعاليات المعرضين.

وصرح "الجزايرلي" أنه في إطار دعم غرفة الصناعات الغذائية للاستدامة في قطاع التصنيع الغذائي باعتبارها مستقبل الصادرات المصرية تبحث مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية-اليونيدو، وبالشراكة مع غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات كيفية تحقيق استدامة مواد التعبئة والتغليف وتقليل الفاقد والمهدر في قطاع الصناعات الغذائية.

وأوضح أنه سيتم العمل المشترك لتنفيذ عدد من مشروعات التعاون في أكثر من محور لدعم منظور الاستدامة في قطاع الصناعات الغذائية، منها توفير منتجات الطباعة والتغليف بالقرب من المصانع الغذائية واستخدام مواد التعبئة والتغليف المستدامة، حيث أصبحت أساسية للتصدير بالإضافة الي مشروعات تقليل الفاقد والمهدر في اللوجيستيات.

كما تحدث الدكتور رضا عبد الجليل مدير عام الشئون الفنية بغرفة الصناعات الغذائية، في جلسة خاصة عن النباتات الطبية والعطرية بعنوان: "الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للنباتات العطرية في مصر".

واكد عبد الجليل، ان مصر الخامس عالميا في تصدير النباتات الطبية والزيوت والعجائن العطرية، بقيمة صادرات أكثر من 330 مليون دولار في 2023، ومن المستهدف وصولها لـ 400 مليون دولار بنهاية 2024.

وأشار إلى الأهمية الاقتصادية للنباتات الطبية والعطرية، والتي تعود إلى زيادة الطلب العالمي عليها سنويًا بما يتراوح بين 8 إلى 10%. كما أنها تعتبر من أهم وسائل رفع الدخل وتحسين المعيشة، واستخدامها كمضادات للفطريات والفيروسات والبكتيريا، وكمنظمات للنمو، وكذلك مبيدات للحشائش.

وأضاف أن الأهمية الاقتصادية للنباتات الطبية والعطرية تعود أيضًا إلى محدودية المساحة التي تشغلها في الزراعة مقارنة بالحاصلات التصديرية الأخرى، وكذلك استخدام الكثيف للعمالة وانخفاض احتياجاتها المائية، وتعدد استخداماتها الغذائية والطبية والدوائية، بالإضافة إلى إمكانية زراعتها في الأراضي المستصلحة حديثًا، وأيضًا عدم خضوعها للقيود الاستيرادية كنظام الحصص أو الحماية الجمركية.

وأكد أيضًا على أهمية وضع استراتيجية للتصدير والاهتمام بتعريف وتصنيف النباتات، ومحاربة الرعي الجائر، والحفاظ على بعض الأصناف من الانقراض، والاهتمام بالبحث العلمي، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من تصدير المنتجات الطبية والعطرية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، خاصةً أن تصديرها مفتوح ولا يخضع لنظام الحصص.