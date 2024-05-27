حبس محام 3 سنوات والسجن غيابيا لأمين شرطة وآخرين لتزوير محضر بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، بمعاقبة لكل من حضوريا للمتهم " خ.ع.م" محامي بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، والسجن 5 سنوات غيابيا لكل من "ا.ر.م" امين شرطة بالمعاش، و"ت.ص.ح" عاطل، و" م.ال.م" عاطل، مصادرة المحررات المزورة المضبوطة، والزمتهم بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المختصة، بعد اتهامهم بالتزوير في محررات رسمية، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، سكرتير المحكمة أحمد الفيومي.

وترجع أحداث القضية المقيدة برقم 30195 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة سيدي جابر عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة قيام المتهمين بالتزوير في محرر رسمي على خلاف الحقيقة.

توصلت التحقيقات قيام كل من " ا.ر.م" امين شرطة بالمعاش، و" خ.ع.م" محامي، و" ت.ص.ح" عاطل، و" م.ال.م" عاطل، وان المتهم الأول بصفته موظفا عاما بقسم شرطة سيدي جابر ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو محضر رقم 20977 لسنة 2018 جنح سيدي جابر، وأثبت حضور المتهم الثالث والابلاغ ضد المجني عليه " س.ا.م" بتبديده مبلغ مالي وإرفاق إيصال امانه، وأن قام المتهم الثاني بالاتفاق مع المتهم الأول وحرض الثالث بالإبلاغ عن المجني عليه وأن المتهمين من الثاني الي الرابع اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول في تزوير محرر عرفي وهو إيصال الأمانة سند الجنحة رقم 21754 لسنة 2018 جنح قسم ثان الرمل، بأن اتفق المتهم الأول مع مجهول علي اصطناع إيصال الأمانة وأمده الأول والرابع بالبيانات ونسب زورا إلى المجني عليه وذلك بسبب خلافات بين المتهم الأول والمجني عليه للتنازل علي شقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.