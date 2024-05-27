"تعليم مطروح": إحالة أعضاء اللجنة الفنية لواضعي امتحان العلوم المترجم للتحقيق

قال عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن اللجنة الفنية التي تم تشكيلها لمراجعة امتحان العلوم المترجم للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023- 2024 الفصل الدراسى الثانى بناء على تعليمات الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بالوزارة، قد انتهت إلى إعادة توزيع درجات الأسئلة التي بها أخطاء على باقي الأسئلة لصالح الطلاب.

إحالة للتحقيق ومراجعة امتحان العلوم المترجم

وبناء علي ما انتهي إليه تقرير اللجنة الفنية التي تم تشكيلها قرر وكيل تعليم مطروح إحالة اللجنة الفنية المختصة بوضع امتحان العلوم المترجم للشهادة الاعدادية للتحقيق وإلغاء تكليف موجه عام العلوم وعودتها لوظيفتها السابقة.

وشدد وكيل تعليم مطروح أنه لا تهاون في مصلحة الطالب مؤكدا أن مستقبل أبنائنا الطلاب خط أحمر لا يجوز المساس به تحت أي ظرف، وأن قيادات التعليم بمطروح تقف على مسافة واحدة من جميع الطلاب بما يوضح حرص تعليم مطروح على حصول كل طالب علي حقه كاملا.

تفاصيل الأسئلة التي جاءت بها أخطاء

وأضاف شحاته أن تقرير اللجنة الفنية انتهي إلي أن الأسئلة التي جاءت بها أخطاء تؤثر علي إجابة الطالب كانت علي النحو التالي:-

السؤال الأول فقرة( B ) الجزئية رقم ( 3 )،' وكذلك الجزئية رقم (4) في نفس السؤال، وبالنسبة للسؤال الثاني الفقرة (C) حيث جاءت البيانات على المنحنى باللغة العربية ومن المفترض أن تأتي باللغة الإنجليزية

وفي السؤال الثالث الفقرة (A) الجزئية رقم (3) جاءت بكلمات غير واضحة وتم ترحيل الحروف مما يخل بالمعنى العام للسؤال، وكذلك الجزئية رقم (4) جاءت بكلمات غير واضحة وتم ترحيل الحروف مما يخل بالمعني العام للسؤال.

كذلك الفقرة (B ) من نفس السؤال الجزئية رقم 3 وردت بها عبارة خاطئة وكذلك الرقم الكلي للبطارية غير واضح وقيمة البطارية غير صحيحة، وكذلك الفقرة (C) من نفس السؤال جاءت البيانات على المنحنى باللغة العربية ومن المفترض أن تكون باللغة الإنجليزية

وفي السؤال الرابع الفقرة (A) يوجد به جزء من الجزئية رقم (4) فى رأس السؤال الخاص بالفقرة (A) وبالنسبة للفقرة C وردت عبارة خاطئة وليس كما وردت بكتاب الوزارة.