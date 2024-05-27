الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمن المركزى ينظم حملة للتبرع بالدم بمشاركة رجال الشرطة

أرشيفية
أرشيفية

نظم قطاع الأمن المركزي، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهات المختصة حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة القطا، وذلك استمرارًا لجهودها في تعزيز المسئولية المجتمعية.

الأمن المركزى ينظم حملة للتبرع بالدم بمشاركة رجال الشرطة 

وتأتي هذه الحملة في إطار حرص الوزارة على دعم المرضى والمصابين، وتوفير احتياجاتهم من وحدات الدم، للتخفيف من معاناتهم، وتعزيز قيم التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع.

وأعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وتقديرهم لجميع المتبرعين من رجال الشرطة على مشاركتهم الفاعلة في هذا العمل الإنساني النبيل، الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

وأكدوا أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها وزارة الداخلية، إيمانًا منها بأهمية التعاون والتكاتف بين مختلف أطياف المجتمع، لدعم المحتاجين ورعاية المرضى، وشددوا على ضرورة نشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من وحدات الدم، وتلبية احتياجات المستشفيات والمرضى، وتوجهوا بالشكر والتقدير لجميع من أسهم في إنجاح هذه الحملة، من أطقم طبية ومسئولين، مثمنين جهودهم وتعاونهم في سبيل تحقيق أهدافها النبيلة. 

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