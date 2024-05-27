تقرير: كيميتش يرفض الانضمام لبرشلونة بسبب الفوارق المادية

كشفت تقارير صحفية عن موقف الألماني جوشوا كيميتش، لاعب وسط فريق بايرن ميونخ الألماني، من الانضمام لصفوف نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم كيميتش بالانضمام لصفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل في ظل رغبة إدارة النادي في تدعيم صفوفها.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة سبورت الكتالونية، فإن جوشوا كيميتش رفض العرض المقدم من برشلونة لضمه.

وأفادت الصحيفة أن الاتصالات متقدمة بين الطرفين، إلا أن المفاوضات بينهما توقفت بسبب الاختلافات الاقتصادية بين العرض المقدم من برشلونة ورغبات اللاعب المالية.

ويحصل كيميتش حاليًا على 19 مليون يورو راتب سنوي صافي مع بايرن ميونخ وهو الرقم الذي لن يستطيع برشلونة توفيره في الوقت الحالي.

وأفادت تقارير صحفية في وقت سابق عن اهتمام نادي مانشستر سيتي الانجليزي أيضًا بالتعاقد مع كيميتش.

ولعب كيميتش 43 مباراة بقميص فريق بايرن ميونخ منذ انطلاق الموسم المنصرم، وسجل هدفين وصنع 10 لزملائه في الفريق.

ويجيد كيميتش اللعب في مركز الظهير الأيمن، ثم انتقل للعب في مركز وسط الملعب الارتكاز الذي أجاد فيه وبات أحد أفضل اللاعبين في هذا المركز حول العالم.

جوشوا كيميتش بدأ مسيرته ضمن صفوف شباب نادي شتوتجارت وتدرج بالمراحل العمرية للفريق حتى انتقاله لنادي لايبزيج من فريق تحت 19 عامًا بنادي شتوتجارت خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2013.

وانضم كيميتش لصفوف بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2015؛ ولعب 347 مباراة منذ انضمامه للفريق، وسجل 40 هدفًا وصنع 94 لزملائه.

ومثل جوشوا كيميتش المنتخب الألماني في مختلف مراحل الناشئين مرورًا بمراحل الشباب ثم انضم للمنتخب الألماني الأول وشارك لأول مرة في 29 مايو 2016 في مباراة ودية ضد منتخب سلوفاكيا، ومنذ ذلك الحين شارك في 84 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 19 لزملائه في المنتخب.