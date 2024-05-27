ارتفاع نسبي للأمواج.. اختفاء الراية الخضراء من شواطىء الإسكندرية

مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد أعداد المصطافين على شواطىء عروس البحر المتوسط هروبًا من حرارة الجو المرتفعة، أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف حالة البحر اليوم بارتفاع نسبي للأمواج مع اختفاء الراية الخضراء من شواطىء الإسكندرية.

ورفعت "السياحة والمصايف" الرايات الصفراء بالقطاع الشرقي على كافة الشواطىء لتوخي الحذر، والرايات الحمراء على شواطىء القطاع الغربي، مما يعني عدم النزول للسباحة نهائيًا، لتبلغ نسب الأشغال في القطاع الشرقي متوسطة إلى منخفضة على شواطىء القطاع الغربي.

استعدادات المركزية للسياحة والمصايف

واستعدت الشواطئ لاستقبال الرواد بتجهيز منظومة الإنقاذ ورفع كفائتها، وصيانة أبراج المراقبة واستكمال عماله الشاطئ مع استمرار التحذير من نزول البدالات إلى مياه البحر دون ارتداء الرواد ستره الإنقاذ والتشديد على تواجد كافة الغطاسين والمنقذين في أماكنهم وكذلك الخط العائم والذي يُحدد المساحة الآمنه بالشاطئ، مع التأكد من تواجد الكاميرات، والتي تستخدم في مراقبة الشاطئ وضمن منظومة الإنقاذ جاهزية وحدات الإسعاف.

عدم السماح بدفع اكراميات

وشددت إدارة السياحة والمصايف على المصطافين بعدم السماح بفرض إكراميات أو أموال غير مستحقة الدفع خارج سعر التذكرة الرسمي والذي يشمل كافة خدمات الشاطىء.

وواصلت أنه على المصطافين التعاون مع عمال الشاطىء وعدم إلقاء القمامة أو فضلات المأكولات على البحر ورمال الشاطىء.