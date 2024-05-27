كيف تحصلين على قوام ممشوق وبطن مسطح

يسعى العديد من الأشخاص إلى الحصول على منطقة وسط مشدودة، ليس فقط من أجل المظهر ولكن أيضًا لأسباب صحية، والخبر السار هو أن بعض الفواكه يمكن أن تساعدك في هذه الرحلة، ويمكن لهذه الفاكهة المليئة بالعناصر الغذائية الأساسية أن تساعد في عملية الهضم وتقليل الانتفاخ ودعم فقدان الدهون.

فيما يلي قائمة بـ 6 فواكه يمكن أن تساعدك في الحصول على البطن المسطحة التي ربما كنت تعمل من أجلها.



التفاح



تفاحة في اليوم تبقيك بعيدًا عن الطبيب، وقد تمنع دهون البطن أيضًا. يحتوي التفاح على نسبة عالية من الألياف، وخاصة البكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تعزز الامتلاء وتبطئ عملية الهضم. وفقا لدراسة نشرت في مجلة Appetite، فإن المشاركين الذين تناولوا تفاحة قبل الوجبات تناولوا سعرات حرارية أقل مقارنة بأولئك الذين تناولوا وجبة خفيفة مختلفة. يحتوي التفاح على مادة البوليفينول، والتي ثبت أنها تؤثر على عملية التمثيل الغذائي للدهون. وجدت دراسة في كيمياء الأغذية أن هذه المركبات يمكن أن تساعد في تقليل كمية الدهون التي يخزنها الجسم، مما يجعل التفاح خيارًا ممتازًا للتحكم في الوزن.

الموز



غالبًا ما يحظى الموز بسمعة سيئة بسبب محتواه العالي من السكر، لكنه في الواقع رائع لتنحيف محيط الخصر لديك. الموز غني بالنشا المقاوم، وهو نوع من الكربوهيدرات التي تقاوم عملية الهضم، وتعمل مثل الألياف القابلة للذوبان وتساعد على إبقائك ممتلئًا لفترة أطول. كما أنها تحتوي على البوتاسيوم، مما يساعد على تقليل احتباس الماء والانتفاخ. تسلط الأبحاث التي أجرتها مجلة التغذية والتمثيل الغذائي الضوء على أن النشا المقاوم الموجود في الموز يمكن أن يساعد في تحسين حساسية الأنسولين، مما يسهل على الجسم حرق الدهون.

البرتقال



البرتقال ليس فقط لمحاربة نزلات البرد. فهي منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، مما يجعلها مثالية لفقدان الوزن. يساعد فيتامين C الموجود في البرتقال جسمك على حرق الدهون بشكل أكثر كفاءة. تشير دراسة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية إلى أن تناول كميات أكبر من فيتامين C يرتبط بانخفاض الدهون في الجسم وانخفاض محيط الخصر. يمكن للسكريات الطبيعية الموجودة في البرتقال أن ترضي شهيتك للحلويات، مما يقلل من إغراء تناول الوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية العالية.

البطيخ

البطيخ، بما في ذلك البطيخ والشمام، مرطب بشكل لا يصدق بسبب محتواه العالي من الماء، مما يمكن أن يساعد في تقليل الانتفاخ ويبقيك تشعر بالشبع. كما أنها منخفضة السعرات الحرارية، مما يجعلها خيارًا رائعًا للوجبات الخفيفة. وجدت دراسة في مجلة التغذية أن استهلاك البطيخ مرتبط بانخفاض وزن الجسم وانخفاض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن. ويرجع ذلك على الأرجح إلى الحمض الأميني سيترولين، والذي يمكن أن يساعد في تقليل تراكم الدهون في الخلايا الدهنية.

الليمون



يشتهر الليمون بخصائصه في إزالة السموم، والتي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن وتحسين عملية الهضم. فهي غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة، التي تدعم عمليات التخلص من السموم الطبيعية في الجسم. تشير الأبحاث المنشورة في مجلة الكيمياء الحيوية السريرية والتغذية إلى أن مادة البوليفينول الموجودة في الليمون يمكن أن تمنع زيادة الوزن وتراكم الدهون. إن بدء يومك بكوب من الماء والليمون يمكن أن يبدأ عملية التمثيل الغذائي لديك ويساعدك على البقاء رطبًا، وكلاهما ضروري للحصول على بطن مسطح.

الطماطم

قد لا تكون الطماطم هي الفاكهة الأولى التي تتبادر إلى ذهنك لخسارة الوزن، لكنها مفيدة بشكل لا يصدق. فهي منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، مما يساعدك على البقاء ممتلئًا وتقليل السعرات الحرارية الإجمالية. وجدت دراسة في مجلة التغذية أن استهلاك الطماطم كان مرتبطًا بانخفاض محيط الخصر ووزن الجسم. الطماطم غنية بالليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي ثبت أنها تقلل الالتهاب وتراكم الدهون. أضف الطماطم إلى السلطات والسندويشات.