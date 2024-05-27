الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

علاء عابد: قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النازحين برفح استمرار لمسلسل جرائم الحرب

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

أدان النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف مخيم النازحين برفح، مما أسفر عن تدمير واسع وخسائر في الأرواح والممتلكات.

وقال  رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب في تصريحات صحفية له، إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في ارتكاب أبشع الجرائم تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، وما يفعله الاحتلال استمرار لمسلسل جرائم الحرب التي يرتكبها ضد المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي محاولات بائسة لتنفيذ خطته بتهجير الشعب الفلسطيني 

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات بالنواب، أن ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي محاولات بائسة لتنفيذ خطته بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وإنهاء القضية على حساب دول الجوار وهو أمر مرفوض تماما.

وأكد النائب علاء عابد، أن موقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ثابت وواضح لدعم القضية الفلسطينية وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني ورفض تهجير الفلسطينيين نهائيا من أرضهم، وستواصل تقديم كافة أنواع الدعم حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

رئيس نقل النواب يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه غزة

وشدد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على ضرورة التضامن العربي والدولي لمواجهة هذه الاعتداءات المستمرة، حفاظا على أرواح المدنيين الأبرياء.

وطالب النائب علاء عابد، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات فعالة لوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

الإحتلال الإسرائيلي مخيم النازحين برفح آثار الدمار الذي لحق بمعبر رفح النائب علاء عابد منظمة العفو الدولية

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