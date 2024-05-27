الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجزائر تستضيف شباب جهاز تنمية المشروعات في معرض الصناعات التقليدية

باسل رحمي
باسل رحمي

استضافت دولة الجزائر العشرات من شباب جهاز تنمية المشروعات من أصحاب الحرف اليدوية والتراثية في الطبعة الخامسة والعشرون من معرض الصالون الدولي للصناعات التقليدية بالجزائر والذي يقام بمشاركة دول فلسطين وتونس وليبيا وموريتانيا ومالي والنيجر.


وأشاد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالتعاون المثمر مع دولة الجزائر في مجال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة، حيث تأتي مشاركة شباب الجهاز في معرض الصالون الدولي للصناعات التقليدية بولاية وهران في الجزائر استمرارًا لهذا التعاون في ضوء التنسيق المستمر بين البلدين ومشاركة دولة الجزائر في معرض تراثنا 2023 كضيف شرف بالإضافة لكون الجزائر سوق واعد أمام الصادرات المصرية.


وأضاف "رحمي" أن الجهاز يحرص على تسهيل مشاركة الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة في مختلف المعارض الدولية وذلك للمساهمة في خلق فرص تسويقية جديدة لمنتجاتهم في الخارج، بما ينعكس على نمو مشروعاتهم واستقرارها وتطورها واستيعابها للمزيد من فرص العمل. 

 

وأوضح أن الجهاز لديه إستراتيجية واضحة لدعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة أصحاب المشروعات التراثية واليدوية ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم والارتقاء بها وتعزيز قدرتهم على التصدير والمنافسة في الأسواق العربية والدولية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في تطوير المشروعات وتعزيز جودة الإنتاج ورفع قيمة المنتج المحلي لزيادة معدلات التصدير، مشيرا إلى أنه يجري العمل على تنفيذ خطة لتطوير قطاع الحرف اليدوية والتراثية في مصر بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة.


يذكر أن المعرض افتتحه وزير السياحة والصناعات التقليدية الجزائري مختار ديدوش بحضور الدكتور مختار وريدة سفير جمهورية مصر العربية لدى الجزائر والدكتور ياسر قرني رئيس المكتب التجاري المصري بالجزائر.

استضافة الجزائر جهاز تنمية المشروعات أصحاب الحرف اليدوية المشروعات الصغيرة معرض الصالون الدولي للصناعات التقليدية شباب الجهاز الصادرات المصرية

مواد متعلقة

شباب جهاز تنمية المشروعات يشارك فى معرض طرابلس الدولى بليبيا

الأكثر قراءة

بشائر عيد الأضحى.. 25 ألف رأس ماشية طازجة ومبردة فى منافذ التموين

مفاجأة سارة بشأن أسعار اللحوم فى الأسواق

اختطاف طفل في ظروف غامضة بالمنوفية

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

عروسة ترفع دعوى خلع بعد 20 يوم زواج.. ماذا حدث ؟

الحكم في طعون بطلان انتخابات نادي الزمالك اليوم الإثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

صور

بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

انهيار الداخل الإسرائيلي.. وجيش الاحتلال يفقد الدعم بسبب فشل حرب غزة

غزة تنزف.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين لليوم الـ234

13 شهيدًا وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل فى جباليا