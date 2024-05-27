فابريزيو رومانو: إدارة مانشستر يونايتد تقرر مصير تين هاج هذا الأسبوع

يقرر مسئولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مصير الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني للفريق خلال الأسبوع الجاري.

وبات مستقبل تين هاج مع مانشستر يونايتد مهددًا في ظل النتائج المتذبذبة التي قدمها الفريق خلال الموسم المنصرم من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج، واحتلاله المركز الثامن في ترتيب البطولة.

وذكر فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير والمختص بالانتقالات، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي وتبادل التدوينات "إكس"، إن إدارة مانشستر يونايتد ستراجع ما قدمه الفريق في الموسم المنصرم من أجل اتخاذ قرار بشأن مستقبل تين هاج مع الفريق.

ورجحت بعض التقارير الصحفية فكرة رحيل تين هاج عن تدريب مانشستر يونايتد بعد نهاية الموسم في ظل رغبة إدارة النادي الجديدة في إجراء تغييرات جذرية لعدم رضاها عن المستوى الذي قدمه الفريق مع المدرب الهولندي.

وأفاد رومانو أن مسئولي مانشستر يونايتد بدأوا بالفعل اتصالاتهم مع ممثلي بعض المدربين للاستعداد في حالة رحيل تين هاج، مشيرًا إلى أن الموقف الآن في يد مسئولي شركة إنيوس.

وأكد أن المفاوضات الداخلية ستبدأ اليوم، وأن الساعات والأيام المقبلة ستكون مهمة بالنسبة للنادي.

وحقق مانشستر يونايتد لقب بطولة كأس الاتحاد الانجليزي بعد الفوز على مانشستر سيتي في المباراة النهائية للبطولة، والتي أقيمت السبت الماضي، بهدفين مقابل هدف.

مسيرة تين هاج التدريبية

إريك تين هاج مسيرته التدريبية كمدرب مساعد بنادي تفينتي أنشخيدة تحت 17 عامًا في صيف 2002 وحتى صيف 2003، ثم تولى تدريب فريق تحت 19 عامًا بالنادي نفسه، حتى صيف 2006 وبعدها انتقل لمنصب المدرب المساعد بالفريق الأول بالنادي ولمدة 3 أعوام.

في صيف 2009 تولى إريك تين هاج تدريب بي إس في أيندهوفن وحتى مارس 2012، ثم تولى تدريب فريق جو أهيد إيجلز الهولندي في صيف 2012 وحتى 30 يونيو 2013، ثم قاد فريق الرديف بنادي بايرن ميونخ بين صيف 2013 وصيف 2015، ثم تولى منصب المدير الرياضي لنادي أوتريخت الهولندي في صيف 2015 وحتى ديسمبر 2017 وتولى منصب المدير الفني للفريق في ذات الفترة، قبل أن يتولى تدريب آياكس أمستردام في ديسمبر 2017 وحتى 30 يونيو 2022 قبل أن يقود مانشستر يونايتد.

وقاد إريك تين هاج مانشستر يونايتد في 47 مباراة منذ بداية الموسم الجاري في مختلف البطولات وحقق الفوز في 23 وتعادل في 7 وخسر 17 مباراة.