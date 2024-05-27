خطاب: همجية إسرائيل فى غزة تجاوزت بكثير مجرد الفشل الأخلاقى

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن الحاجة ماسة وضرورية أكثر من أي وقت مضى إلى الاستمرار في الحوار والتعاون لتعزيز حقوق الإنسان في منطقتنا العربية من خلال منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية، وتتمثل في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسئولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العرب، وكذلك الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني العربية.

جاء ذلك عقب مشاركتها بمحاضرة في البرنامج التدريبي الذي تنظمه جامعة الدول العربية لإعداد مدربين عرب في مجال حقوق الإنسان تحت مظلة برنامج حوار الذي يتم بالشراكة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

العدوان الإسرائيلى على رفح

واضافت خطاب أن حقوق الإنسان هي الضوابط والمعايير والحاجات الأساسية التي لا يمكن للبشر العيش عيشة طبيعية كريمة بدونها. وتعتبر حقوق الإنسان أساس العدالة والأمان على وجه الأرض، وأن الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان والتي تم اعتمادها في القمة العربية ٣٠ بتونس ٢٠١٩ تجسد الرغبة في تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية من أجل تعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية والارتقاء بها.

ونوهت خطاب بدور الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعمل على تعزيز التعاون العربي المشترك بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي أنشئت طبقا لمبادئ باريس.

وكذلك المرصد العربي الذي يعمل على رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية من خلال العرض والتحليل لتطورات حقوق الإنسان في العالم العربي في جوانبها السياسية والتشريعية والاقتصادية.

وشددت خطاب على أن ما يقوم به الكيان الصهيوني من حرب إبادة جماعية وتجويع ضد المواطنين الأبرياء العزل من النساء والعجزة والأطفال، حتى أصحاب الإعاقات وكذلك المستشفيات ودور العبادة والمدارس والجامعات في غزة يتجاوز كل الأوصاف غير القانونية أو الأخلاقية، حيث إن الأعمال الهمجية التي ترتكبها إسرائيل في كل وقت أصبحت أكبر من انتهاك للقانون الدولي والإنساني، وبلغت من الهمجية مبلغًا يتجاوز الفشل الأخلاقي إلى ما هو أكثر من ذلك.

هذا وقد قدم الوزير المفوض منير الفاسي، مدير إدارة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية الشكر للسفيرة مشيرة خطاب على ما تقوم به من أعمال لتعزيز حقوق الإنسان من خلال رئاستها للمجلس القومي لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مشيدا بما قدمته من معارف للمتدربين.