الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بورسعيد: إزالة التعديات على شريط المعاهدة الملاصق للمجرى الملاحي لقناة السويس

إزالة التعديات
إزالة التعديات

واصلت الحملات المكبرة بمشاركة الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، والأجهزة التنفيذية بقيادة الدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة، لإزالة التعديات بجنوب بورسعيد، في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بإزالة التعديات والمخالفات على ممتلكات وأراضي الدولة.

 

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال إزالة التعديات على شريط المعاهدة الملاصق للمجرى الملاحي لقناة السويس

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد من التواجدات والتعديات على أراضي الدولة بطريق المعاهدة الملاصق للمجرى الملاحي لقناة السويس، وذلك ضمن جهود الدولة لمنع التعدي على ممتلكات الدولة في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية.

 

وأكد  المحافظ، أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية، وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا إلى أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمر ة لهذا الملف.

إزالة التعديات
إزالة التعديات
إزالة التعديات
إزالة التعديات
إزالة التعديات
إزالة التعديات
إزالة التعديات
إزالة التعديات
قناة السويس بورسعيد المجري الملاحى تعديات إزالة

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