الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السجن المؤبد غيابيا لعاطل و15 سنة لربة منزل للإتجار بالهيروين في الإسكندرية 

ارشيفيه
ارشيفيه

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، بمعاقبة ربة منزل حضوريا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، والسجن المؤبد غيابيا لعاطل وتغريم كل منهما خمسمائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهم بالإتجار فى المواد المخدرة.

 

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، سكرتير المحكمة أحمد الفيومى.

 

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 25359 سنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهمين وبحوزتهما مواد مخدرة، بدائرة القسم.

 

كشفت التحقيقات إلى قيام كل من "ج.ع.ج" ربة منزل و"ج.ج.س" عاطل بالاتجار في المواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطهم وتفتيشهما، وعقب تقنين الإجراءات بعد ورود اتصال هاتفي أن المتهمين علي موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجدهم فأبصرت المتهمة الأولي تترجل من أحدي السيارات،وتحمل بيدها حقيبة بنية اللون فتم ضبطها وانتزاع الحقيبة من يدها وبعدها عثر بداخلها على 8 قطع اسطوانية  لمخدر الهيروين والتي تزن (1.278.78) كيلو جراما ومائتان وثمان وسبعون غراما وثمان وسبعون غراما، وهاتفين محمولين ومبالغ مالية  بمواجهتها بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقرت أحرازها المواد المخدرة بقصد الاتجار ومشاركتها مع المتهم الأول والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والمبالغ المالية من حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

 

 

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