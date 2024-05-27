الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية " يتابع سير العمل بمشروعات مدينتي العاشر من رمضان وبدر

المهندس أمين غنيم،
المهندس أمين غنيم،

 

قام المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة إلى مدينتي العاشر من رمضان وبدر، لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة، والأعمال الجاري تنفيذها، يرافقه المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة، والمهندس أحمد شوقي، معاون المشرف على مكتب وزير الإسكان لشئون التنمية والتطوير، والمهندس هيثم أحمد، معاون نائب رئيس الهيئة للمرافق، وذلك بحضور  مسئولي الجهازين.
وفي مستهل الزيارة بمدينة العاشر من رمضان، استمع مسئولو الإسكان إلى شرح مفصل عن مختلف المشروعات التنموية الموجودة بالمدينة، شاملًا الموقف التنفيذي للمشروعات، والجداول الزمنية للتنفيذ، وغير ذلك.
ثم قام مسئولو الإسكان بجولة تفقدية، بمدينة العاشر من رمضان، بدأت بالمرور على بعض محطات وروافع المياه للاطمئنان على سير العمل بها، بجانب تفقد عددٍ من المشروعات الأخرى.
وفي مدينة بدر، تفقد المهندس أمين غنيم، ومرافقوه الحالة العامة بالحى الأول، حيث تابع أعمال التنمية والزراعة داخل الحى، ثم تفقد الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية بالمدينة.
وشدد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير، على المتابعة والمرور الدوري على الأعمال الجاري تنفيذها، وكذا إزالة كافة المخالفات والإشغالات ووصلات المياه الخلسة بالحي الأول بمدينة بدر، وزيادة الاهتمام بالمسطحات الخضراء، وأعمال تطهير غرف التفيش الخاصة بالعمارات مع رفع مستوى النظافة والزراعة ومراجعة أعمدة الإنارة وتلافى أي ملاحظات بها.
كما تفقد مسئولو الإسكان، المرحلة الأولى من مشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة " زهرة العاصمة "، وتم تأكيد الاهتمام بأعمال الزراعة داخل المشروع، وضرورة سرعة الانتهاء من المرحلة الثالثة، مع تذليل كافة العقبات التي تواجه المشروع، بجانب التأكيد على ضرورة تقديم أفضل الخدمات التنموية للمواطن.
وأكد المهندس أمين غنيم أن الزيارات والمتابعات الميدانية لتفقد المشروعات ومستوى الخدمات المقدمة بالمدن الجديدة تهدف إلى تقييم الوضع الراهن، وتحديد الأولويات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، مشددًا على أن العمل المتواصل والمتابعة الدقيقة سيكون لهما الأثر البالغ في تحقيق الأهداف المنشودة.

هيئة المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية العاشر من رمضان سير العمل وزير الإسكان

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