الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة بنها تتألق وتحصد المراكز الأولى في مهرجان "إبداع" الـ12

جامعة بنها تتألق
جامعة بنها تتألق وتحصد المراكز الأولى فى مهرجان ابداع ال 12

حصد طلاب جامعة بنها عدد من المراكز الأولي فى مهرجان ابداع في موسمه الـ١٢ في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والاكاديميات الحكومية والخاصة، والذى أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظمته وزارة الشباب والرياضة.

دعم الطلاب

ووجه رئيس جامعة بنها التهنئة إلى الطلاب الفائزين في مسابقات المهرجان المختلفة، لافتًا إلى أن جامعة بنها حريصة على دعم جميع الطلاب المتميزين والموهوبين فى مختلف المجالات والأنشطة الطلابية.

وأكد الدكتور تامر سمير، على اهتمام الجامعة بالأنشطة والمبادرات الطلابية المختلفة والمشاركة الإيجابية والتواصل الفعال مع طلاب الجامعات المصرية.

يذكر أن فريق كورال قطرات الندى بالجامعة قد حصل على المركز الأول كما حصل فريق الفنون الشعبية على المركز الأول، وحصلت الطالبة أمانى رضا بكلية الآداب على المركز الأول غناء فردى والطالبة روان خلف كلية التربية أول تمثيل  كما حصل الطالب إسماعيل عاطف على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن عرض جراحي القط بجامعة بنها.

كما عقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها اجتماعاتها لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين للمناصب القيادية بالجامعة، وهي أمين كلية التجارة، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام، ومدير عام المدن الجامعية والتغذية.

واستمعت اللجنة برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف وطريقة إدارتهم للقطاعات التى تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات. 
وأشار رئيس جامعة بنها، إلى أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية يتم من خلال اللجنة التى تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة.

يذكر أن لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها عقدت اجتماعاتها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس الجامعة الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية التجارة، والدكتور أشرف شمس الدين وكيل كلية الحقوق ببنها.
 

جامعة بنها المجالات الأدبية طلاب الجامعات مهرجان إبداع الفيادات الجامعية

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