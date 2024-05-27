عروسة ترفع دعوى خلع بعد 20 يوم زواج.. ماذا حدث ؟

رفعت عروس دعوى قضائية ضد زوجها تطالب فيها بخلعه، أمام محكمة الأسرة بزنانيري، بعد 20 يومًا فقط من زواجها.

"تزوجت 20 يوم فقط ولم أشعر فيهم بكوني عروسة مثل باقي صديقاتي، وقررت الخروج من منزل الزوجية وعدم العودة له مرة أخرى إلا بشروطى".. بهذه الكلمات بدأت "إنجي سمحان" حديثها للدستور قائلة: تزوجته بعد قصة حب استمرت سنة ونصف ووقفت بجانبه وتحملت إمكانياته المحدودة من أجل الاستقرار والحياة الزوجية التي حلمت بها.



وتابعت الزوجة: لديه من الأشقاء ثلاثة وهو أصغرهم، فبعد زفافنا بأربعة أيام فقط خرج للعمل وتفاجئت بأنه يطلب مني النزول لخدمة والدته وشقيقته المريضة وأنهما في رعايتي.



وأضافت: لم أرفض وبالفعل نزلت للجلوس معهم ومساعدتهم لكن كان الواقع أسوأ بكثير مما تخيلته، فتحولت سريعًا من عروس إلى خادمة طول اليوم ملابسها ليست نظيفة وتغسل وتنظف بشقة العائلة فضلاً عن نزول أشقائه وزوجاتهم وأبنائهم يوميًا ومطالب مني خدمتهم والتنظيف بعدهم.



واستكملت "إنجي": طلبت منه السفر في أي مكان مثل أي عرسان رفض وبرر بأنه مشغول هذه الفترة.. كنت في حالة من الذهول بسبب بروده المتزايد معي وكأنه فرض علي خدمة أهله وأنه تزوجني لخدمتهم فقط، فضلاً عن لسان شقيقته السليط وكانت تتعامل معي وكأنه فرض علي خدمتها وإلا سأنول العقاب الشديد من زوجي.

وتابعت: في يوم قررت عدم النزول وتحضير طعام في شقتي تفاجئت باتصاله بي يتشاجر معي لعدم نزولي ويطلب مني النزول فورًا لإحضار الطعام لهم فرفضت، وأخبرته بعدم النزول إلا ضيفة مثل زوجات أشقائه، فبرر لي بأنهم لديهم أطفال ومسؤليتهم كبيرة، وبعد رفضي النزول لهم مرة أخرى تعدى على بالضرب المبرح ولقني علقة موت وطردني من شقة الزوجية وبعد عمل جلسات عرفية للصلح شرطت عليه الاستقلال في شقتي لكنه رفض ورفض الطلاق وديًا، لذلك لجأت لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى قضائية لخلعه تحمل رقم ٦٠ ٥١ لسنة ٢٠٢٤.