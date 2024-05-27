في يومها الثالث.. حقيقة تسريب امتحانات الدبلوم الصنايع 2024

تسريب امتحانات الدبلوم الصنايع، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية من الطلبة والطالبات عبر محركات البحث جوجل، لمعرفة حقيقة مايتداول عن تسريب امتحانات الدبلومات الفنية في ثالث أيام امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.

تسريب امتحانات الدبلوم الصنايع 2024

وعبر صفحات الغش الإلكتروني، انتشرت صور اسئلة امتحانات الدبلومات الفنية، للطلاب، فور بدء اللجان، في انتظار من الطلاب في نزول الإجابات والحصول عليها.

وأكد الادمن، انه نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان في ثالث أيام امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٤.

حقيقة تسريب امتحانات الدبلوم الصنايع 2024

وقالت مصادر خاصة، بغرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انه جاري تتبع صور الأسئلة المتداولة عبر صفحات السوشيال ميديا "الغش الالكتروني".

وأكدت المصادر، انه في حال التأكد من صحة الامتحان المتداول انه نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان الامتحانية، سيتم تتبع مصدر تصوير الامتحان والوصول للطالب أو المراقب المتسبب في تداول.

وشدد المصدر، أنه في حال الوصول للطالب أو المراقب سيتم تحويلة للشئون القانونية وتطبيق قانون الغش عليه.

امتحانات الدبلومات الفنية 2024

جدير بالذكر، ان طلبة وطالبات الدبلومات الفنية، يستكملون ختبارات نهاية العام الدراسي الحالي في ثالث أيام الاختبارات، بجميع انحاء الجمهورية.

ونفذت المدراس، إجراءات التفتيش المعتاده، لجميع الطلاب قبل دخول اللجان الامتحانية باستخدام العصا السحريه، قبل الذهاب للجان، حتي لايكون بحوزة أي طالب اي أداة غش الكتروني.

وتوفير كافة الأجواء الامتحانية التى يسودها الهدوء والطمأنينة، وسبل الراحة للطلاب لتمكينهم من أداء الامتحانات في هدوء وتركيز، وفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وتوافر جميع الخدمات وتحقيق الانضباط داخل كل لجنة، والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

وانطلقت امتحانات الدبلومات الفنية بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، السبت الماضي،في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية، كما تبدأ الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024.

