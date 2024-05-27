سرب امتحانات الدبلومات.. التحقيق مع أدمن جروب ثانوي تجاري

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة مع أدمن جروب ثالثة ثانوي تجاري؛ بعد نشره نماذج امتحانات مسربة للدبلومات الفنية.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، واستعلمت من مسؤولي التعليم عن صحة نماذج الامتحانات.

رصدت المتابعات الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قيام أدمن صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بنشر نماذج وصور امتحانات مسربة للدبلومات الفنية، وباستخدام تكنولوجيا المعلومات تم التوصل إلى هوية الأدمن المتهم، وتبين أنه عاطل يدعى "إسلام.م" 27 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الوراق من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.