الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات صناعية وزراعية وسكنية بالإسكندرية

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، عددًا من المشروعات الصناعية والزراعية والسكنية في محافظة الإسكندرية.
يرافق رئيس الوزراء، خلال جولته اليوم، عدد من المسئولين، على رأسهم الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والسيد القصير وزير الزراعة، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

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مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا على هامش الجولة؛ للإعلان عن تفاصيلها وما تم رصده خلالها، والكشف عن التوجيهات للمسئولين بشأن المشروعات التي من المقرر زيارتها.


يأتي ذلك فى إطار سياسة مدبولي لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات على أرض الواقع، ومدى الالتزام بالمثلث الذي حدده فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنجاز المشروعات القومية الكبرى، والمتمثل فى: أعلى جودة بأقل تكلفة وفى أقل مدى زمني ممكن.

النوبارية الجديدة الوزراء الإسكندرية جولة تفقدية المشروعات الصناعية

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