الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هيئة ميناء دمياط توقع مذكرة تفاهم مع جامعة بني سويف لنقل الخبرات

توقع مذكرة تفاهم
توقع مذكرة تفاهم

وقعت هيئة ميناء  دمياط، مذكرة تفاهم مع جامعة بنى سويف ممثلة في "كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء" بهدف تعزيز أواصر التعاون ووضع إطار بين الجانبين فيما يخص تبادل الزيارات والاستفادة من الخبرات ونقل العلوم والتكنولوجيا والخبرات الحديثة وتوطينها وتطويرها بما يعود بالمنفعة على الجانبين.
 

قام بالتوقيع اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط والدكتور  منصور حسن  رئيس جامعة بنى سويف، وذلك بحضور الدكتور أسامة شلبية عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، وقيادات هيئة ميناء دمياط.

 

ومن جانبه نقل اللواء بحري أحمد حواش، تحيات الفريق مهندس كامل الوزير  وزير النقل، وأكد حرص هيئة ميناء دمياط على تقديم كافة الدعم والمساندة للطلبة من منطلق مسئوليتها المجتمعية للربط بين المواد العلمية والنظرية والواقع العملي بالشراكة مع جامعة بنى سويف للمساعدة في إعداد خريجين مؤهلين علميًا ومهنيًا قادرين على تحقيق التنافسية في سوق العمل.

 

وأضاف أن هذا التعاون سيكون إضافة جديدة وقوية  لا سيما أن جامعة بنى سويف التي تشمل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تعد من أهم الجامعات المصرية التي تقدم برامج تعليمية وتدريبية متميزة بما يحقق المنفعة المتبادلة حرصًا منهم على تنمية الاستثمار في العنصر البشري، وهو الأمر الذي أكد عليه  الدكتور منصور حسن وأضاف أن جامعة بني سويف على استعداد كامل للتعاون بتقديم الخدمات الجامعية المختلفة حرصًا من الجامعة على تحقيق أقصى استفادة متبادلة بين الجانبين.

 

كما تقدم اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، بخالص التهنئة والتحية لجميع الزميلات العاملات بميناء دمياط وقطاع النقل البحري المصرى بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في المجال البحرى والذى تحتفل به المنظمة البحرية الدولية ( IMO ) فى 18 مايو، ويقام هذا العام تحت شعار “آفاق آمنة.. المرأة تشكل مستقبل السلامة البحرية” وهو الاحتفال الذى يؤكد دور المرأة المحورى فى صناعة النقل البحري، مؤكدًا استمرار النهج الذى تنتهجه هيئة ميناء دمياط طبقًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بالاهتمام بتقديم البرامج التدريبية المتقدمة وتطوير وتنمية القدرات المهنية لجميع الزميلات.

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