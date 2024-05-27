الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رجال أعمال إسكندرية تبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع سفارة كندا

رجال الاعمال
رجال الاعمال

استقبلت جمعية رجال أعمال إسكندرية برئاسة محمد هنو، رئيس مجلس الإدارة، مارك سكوليون، المفوض التجاري وعليا سالم، وجوزيف تادروس، أعضاء القسم التجاري بسفارة كندا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر  وكندا، بالاضافة إلي ذلك وتناقش  التوسع في دعم هولندا لرواد الأعمال الشباب خلالها لقائها بممثلي السفارة الهولندية بالإسكندرية  

المشاكل اللوجيستية 
 

وقدم محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية،  نبذة عن الجمعية وأنشطتها بجانب نبذة عن أهمية محافظة الإسكندرية وتعدد الأنشطة الاقتصادية بها نتيجة لتمتعها بالعديد من المقومات، كما ناقش الحضور المشاكل اللوجيستية التى يتعرض لها المصدرين والمستوردين من الجانبين، بجانب أهم القطاعات التي يهتمون بها.


وأشار مارك سكوليون، المفوض التجارى بسفارة كندا، إلى أن الاجتماع مع مؤسسات الأعمال البارزة مثل جمعية رجال أعمال الاسكندرية أمر مهم لتعزيز العلاقات الثنائية بين كندا ومصر، خاصةً وأن الجانبين يحتفلان بالذكرى السابعة على مرور سبعة عقود من الصداقة بين كندا ومصر.


على صعيد آخر، استقبلت الجمعية مارجولين جوجمان، مستشار ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتعاون الإنمائي بسفارة هولندا، وغيرت كلين، سكرتير أول بالقسم الاقتصادي بسفارة هولندا، وعزيزة شعت،  مستشار تجارى واقتصادى بسفارة هولندا، وذلك لبحث سبل دعم وتوطيد العلاقات التجارية، واستعراض فرص التعاون الممكنة بين جمعية رجال أعمال اسكندرية، والجانب الهولندي في مختلف القطاعات والمجالات.


وتناول هيثم القيار، الأمين العام لجمعية رجال أعمال اسكندرية، الدور المحوري للجمعية رجال من تقديم الدعم لمجتمع الأعمال ليس فقط بالإسكندرية ولكن بجميع أنحاء الجمهورية، وبحث سبل التعاون المستقبلي المحتمل للبعثات القادمة من هولندا بشأن الهيدروجين الأخضر والزراعة. 

 بالإضافة إلى التوسع المحتمل لمشروع أورانج كورنرز (Orange Corners) الهولندي بالدلتا بعد نجاحه في صعيد مصر، وهي مبادرة من مملكة هولندا لتزويد رواد الأعمال الشباب في جميع أنحاء أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا بالتدريب والشبكات والمرافق اللازمة لبدء وتنمية شركاتهم الناشئة، وينصب التركيز بشكل خاص على رواد الأعمال الذين يساهمون في أهداف التنمية المستدامة.

إسكندرية أعمال التجارى تعزيز العلاقات الثنائية

مواد متعلقة

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية (صور)

أمين غنيم يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية بمدينة العاشر من رمضان (صور)

رئيس جهاز 15 مايو يكلف بصيانة المطابق الرئيسية وأعمال النظافة (صور)

حملة مكبرة للنظافة وإزالة الإشغالات بشوارع مدينة 15 مايو (صور)

"عبداللاه" يتابع معدلات تنفيذ محطة تنقية مياة الشرب بالعاشر من رمضان

جهاز الشيخ زايد يحرر محاضر ضد مخالفات البناء.. وغلق وتشميع محلات مخالفة

"رجال الأعمال" تُطالب بورقة عمل لتوضيح رؤية قانون المشروعات الصغير والمتوسطة

جهاز العبور يعقد جلسة المزاد لساحات انتظار بنظام حق الانتفاع لـ3سنوات

الأكثر قراءة

مفاجأة سارة بشأن أسعار اللحوم فى الأسواق

بشائر عيد الأضحى.. 25 ألف رأس ماشية طازجة ومبردة فى منافذ التموين

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

الزمالك يسعى لاستعادة الانتصارات أمام الاتحاد السكندرى بـ"دورى نايل".. الليلة

الزراعة: طرح الزبدة البلدى بـ150 جنيهًا فى معرض خير مزارعنا لأهالينا

عقب ليلة دامية فى رفح الفلسطينية.. انفجار يهز تل أبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدي اباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

صور

بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

غزة تنزف.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين لليوم الـ234

13 شهيدًا وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل فى جباليا

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت