الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توصيات فنية لمزارعي محصول الذرة الرفيعة

ذرة رفيعة
ذرة رفيعة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الذرة الرفيعة يجب مراعاتها:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
الاصناف والهجن الجديدة:
أولا: الاصناف والهجن القصيرة والمتوسطة الطول تمتـاز هـذه الاصنـاف بمحصولهـا العالي ومقاومتهـا للإمراض والحشــرات المختلفــة وتجــود في الأراضي حديثــة الاستصلاح ويوجـد منهـا:-
1 -الأصناف قصيرة ومتوسطة الساق ثنائية الغرض ومنها الصنف دورادو ويبلغ متوسـط طوله 145 سـم ومتوسـط إنتاجيتـه مـن الحبـوب 18 أردب وتسـتخدم السـيقان الخضـراء بعـد الحصـاد فـى تغذيـة الحيوانـات وقـد أسـتنبط القسـم أصنـاف جديـدة وهــى ســوهاج 101 وســوهاج 102 وســوهاج  103 ومتوســط إنتاجيتهـا 19 أردب للفـدان وتعطـى متوسـط سـيقان خضـراء 17 طـن. وجـاري حاليـا تسـجيل هـذه الأصناف الجديـدة. 
جيـزة 15 - جيـزة 113 يبلـغ متوسـط الطـول 5.3 متـر ومتوسـط الإنتاجية مــن الحبــوب 17 أردب / فــدان.
يفضــل عــدم زراعتهــا بكثافـة عاليـة وعـدم زيـادة معدلات التسـميد الازوتـى مـع الاعتـدال
ميعاد الزراعة
تزرع الذرة الرفيعة خال شهر مايو بمحافظات) الفيوم، قنا، أسوان، الوادي الجديد (وخلال شهر يونيو بمحافظات) الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر، ولتجنب نقص المحصول والتعرض للثاقبات والمن يراعى عدم التبكير أو التأخير فى ميعاد الزراعة ويجب الزراعة في تجميعات لتلافي خطر فتك الطيور.

معدل التقاوي:
يحتاج الفدان من 7 - 10 كيلو جرام من الأصناف طويلة الساق و7 كيلو جرام من الهجن والأصناف قصيرة الساق ويجب أن تكون التقاوى من مصدر موثوق به وان تكون
معاملة بأحد المطهرات الفطرية.
إعداد الأرض للزراعة:
تحرث الأرض الجيدة الخصوبة مرتين متعامدتين وتخطط بمعدل 12 خط فى القصبتين وتقسم إلى فرد بالقنى والبتون ثم تقسم الفرد إلى حواويل لضمان انتظام الزراعة والري وبالنسبة للاراضى الضعيفة أو حديثة الاستصلاح:
يراعى إضافة السماد البلدي والسوبر فوسفات وتوزيعه بانتظام قبل عملية الحرث والتخطيط والتقسيم.
طريقة الزراعة:
أراضي الوادي: تزرع الأرض فى الميعاد المناسب عفير فى جور فى الثلث السفلى من الريشة العمالة للخط ويوضع فى الجورة 3- 4 حبات على عمق 2- 3 سم وعلى بعد 15 سم
للأصناف والهجن قصيرة ومتوسطة الطول و02 سم للأصناف الطويلة ويتم تغطية الجور بالتراب الناعم ثم تروى على البارد وفى حالة تأخير الزراعة يجرى عمل سطور بالجرار (تسليخ (بمعدل 12 سطر فى القصبتين وتتبع نفس التوصيات السابق ذكرها.
الأراضي حديثة الاستصلاح: تتم الزراعة بطريقة العفير فى جور على خطوط أو سطور بنفس الطريقة والمسافات السابقة.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الذرة

مواد متعلقة

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع (إنفوجراف)

بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

إجازة عيد الفطر ومشروع "مهني 2030".. أبرزأنشطة وزارة العمل فى إسبوع

التاريخ يحكم بالوثائق.. «الدستور» تكشف دور القاهرة فى إرساء السلام بمنطقة الشرق الأوسط

أسيرات الطفولة.. 9 كاتبات عربيات يرسمن صور أبطالهن

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

الأكثر قراءة

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 27 مايو 2024 فى البنوك

سعر الذهب اليوم الإثنين 27 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

الحر رجع.. حالة الطقس اليوم الإثنين 27-5-2024 فى مصر

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 27 مايو 2024 والقنوات الناقلة

بجميع المحافظات.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثانى برقم الجلوس فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

صور

بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

غزة تنزف.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين لليوم الـ234

13 شهيدًا وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل فى جباليا

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت