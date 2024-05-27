توصيات فنية لمزارعي محصول الذرة الرفيعة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الذرة الرفيعة يجب مراعاتها:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

الاصناف والهجن الجديدة:

أولا: الاصناف والهجن القصيرة والمتوسطة الطول تمتـاز هـذه الاصنـاف بمحصولهـا العالي ومقاومتهـا للإمراض والحشــرات المختلفــة وتجــود في الأراضي حديثــة الاستصلاح ويوجـد منهـا:-

1 -الأصناف قصيرة ومتوسطة الساق ثنائية الغرض ومنها الصنف دورادو ويبلغ متوسـط طوله 145 سـم ومتوسـط إنتاجيتـه مـن الحبـوب 18 أردب وتسـتخدم السـيقان الخضـراء بعـد الحصـاد فـى تغذيـة الحيوانـات وقـد أسـتنبط القسـم أصنـاف جديـدة وهــى ســوهاج 101 وســوهاج 102 وســوهاج 103 ومتوســط إنتاجيتهـا 19 أردب للفـدان وتعطـى متوسـط سـيقان خضـراء 17 طـن. وجـاري حاليـا تسـجيل هـذه الأصناف الجديـدة.

جيـزة 15 - جيـزة 113 يبلـغ متوسـط الطـول 5.3 متـر ومتوسـط الإنتاجية مــن الحبــوب 17 أردب / فــدان.

يفضــل عــدم زراعتهــا بكثافـة عاليـة وعـدم زيـادة معدلات التسـميد الازوتـى مـع الاعتـدال

ميعاد الزراعة

تزرع الذرة الرفيعة خال شهر مايو بمحافظات) الفيوم، قنا، أسوان، الوادي الجديد (وخلال شهر يونيو بمحافظات) الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر، ولتجنب نقص المحصول والتعرض للثاقبات والمن يراعى عدم التبكير أو التأخير فى ميعاد الزراعة ويجب الزراعة في تجميعات لتلافي خطر فتك الطيور.

معدل التقاوي:

يحتاج الفدان من 7 - 10 كيلو جرام من الأصناف طويلة الساق و7 كيلو جرام من الهجن والأصناف قصيرة الساق ويجب أن تكون التقاوى من مصدر موثوق به وان تكون

معاملة بأحد المطهرات الفطرية.

إعداد الأرض للزراعة:

تحرث الأرض الجيدة الخصوبة مرتين متعامدتين وتخطط بمعدل 12 خط فى القصبتين وتقسم إلى فرد بالقنى والبتون ثم تقسم الفرد إلى حواويل لضمان انتظام الزراعة والري وبالنسبة للاراضى الضعيفة أو حديثة الاستصلاح:

يراعى إضافة السماد البلدي والسوبر فوسفات وتوزيعه بانتظام قبل عملية الحرث والتخطيط والتقسيم.

طريقة الزراعة:

أراضي الوادي: تزرع الأرض فى الميعاد المناسب عفير فى جور فى الثلث السفلى من الريشة العمالة للخط ويوضع فى الجورة 3- 4 حبات على عمق 2- 3 سم وعلى بعد 15 سم

للأصناف والهجن قصيرة ومتوسطة الطول و02 سم للأصناف الطويلة ويتم تغطية الجور بالتراب الناعم ثم تروى على البارد وفى حالة تأخير الزراعة يجرى عمل سطور بالجرار (تسليخ (بمعدل 12 سطر فى القصبتين وتتبع نفس التوصيات السابق ذكرها.

الأراضي حديثة الاستصلاح: تتم الزراعة بطريقة العفير فى جور على خطوط أو سطور بنفس الطريقة والمسافات السابقة.