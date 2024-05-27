أجندة الدستور الثقافية اليوم الإثنين 27-5-2024

يحفل اليوم الإثنين، 27 مايو 2024، بالعديد من الفعاليات والأمسيات الفنية والثقافية، والعروض السينمائية والمعارض التشكيلية، عبر المراكز الثقافية المتعددة ونرصدها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

التراث الإنساني وفن الأراجوز المصري

وفي أجندة الدستور الثقافية، وفي الحادية عشر صباحا، يحتضن مسرح أوبرا دمنهور، لقاء جديد من لقاءات نادى فنون الأوبرا، ويعقد بعنوان “التراث الإنسانى وفن الأراجوز المصرى”، ويضم حوارا عن استلهام فنون الفرجة الشعبية فى مسرح الطفل.. الأراجوز وخيال الظل.

ويشارك في اللقاء دكتور هشام المعداوى، أستاذ النحت وعميد كلية التربية النوعية بجامعة دمنهور وخبير العرائس الفنان ناصر عبد التواب، وتديره دكتورة راندا حلمى أستاذ التمثيل والإخراج بجامعة دمنهور. ويعقب اللقاء عرض فيلم عن “فن الأراجوز وخيال الظل”. كما تشهد الحديقة الخارجية عرض حى لهذا الفن.

وفي أجندة الدستور الثقافية اليوم أيضا، وفي إطار فعاليات وعروض مهرجان الطبول الدولي، يستقبل بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب والتابع لمكتبة الإسكندرية، حفل تشارك فيه فرق: قيثارة للإيقاعات الشرقية من مصر ــ فرقة أشولي من جنوب السودان ــ فرقة بيب باند من مصر. العرض رؤية وإخراج للفنان انتصار عبد الفتاح.

وضمن عروض المهرجان أيضا، يشهد سور القاهرة الشمالي في التاسعة مساء، عرض لفرقة رضا للفنون الشعبية، وفرقة الهند، وفرقة سمعنا طبلتك. أما ساحة الهناجر فتشهد في نفس التوقيت عرض لفرق: الكوشة للعرائس، القومية للموسيقي والآلات الشعبية، والفرقة القومية للفنون الشعبية. كما يحتضن قصر الأمير طاز عرض للسيرك القومي وفرقة الأنامل الصغيرة بمشاركة مكتبات مصر العامة، وفرقة من البرازيل وفرقة كنعان من اليمن.

اللحظات المربكة فى الحياة بمكتبة مصر الجديدة

وفي أجندة الدستور الثقافية اليوم، تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة، في الخامسة والنصف مساء، الصالون الثقافي الشهري "الرواق الفلسفي"، ويحمل الرواق هذا الشهر عنوان "اللحظات المربكة في الحياة " قراءة فى كتاب ذكاء المشاعر لدانيال جولمان ان، بحضور عدد من المهتمين بالفلسفة ومجموعة من أساتذة الجامعات وجمهور المكتبة العام.

وفي السابعة مساء، يحل الكاتب الروائي محمد إبراهيم طه، في ضيافة ورشة الزيتون الأدبية، لمناقشة روايته “ستديو الحجاز”.

ويتناول الرواية بالنقد والنقاش والتحليل، كل من الناقدة دكتورة فاطمة الصعيدى، الكاتب الروائي القاص محمد الفخراني، القاص الناقد أمل سالم، الناقدة دكتورة إسراء بدوي، ويدير الأمسية الكاتب شعبان يوسف.

افتتاح معرضي جزيئات وغرف فارغة بقاعة أوبونتو

وفي السادسة مساء، وضمن أجندة الدستور الثقافية، تحتضن قاعة أوبونتو للفن التشكيلي بالزمالك، افتتاح فعاليات معرضين للفن التشكيلي، وهما، المعرض الفردي الخاص، للفنانة الإيرانية من أصل مصري باريناز عليش.

أما المعرض الثاني فهو للفنان عمر شريف، ويقام بعنوان “غرف فارغة”، هذا ويقام المعرضين بالتعاون مع جاليري ليلى هيلر، وتستمر فعالياتهما حتي 13 يونيو 2024.