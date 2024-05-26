محمد قشقوش لـ"الشاهد": إسرائيل تستخدم قوات خاصة في رفح

قال اللواء أركان حرب الدكتور محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الأماكن التي يتواجد فيها الأسري الإسرائيليين لدي حماس مجهزة بشكل كبير.

وأضاف "قشقوش" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": اسرائيل تستخدم قوات خاصة في رفح.

وتابع: "تم تطبيق ما أطلق عليه اتفاقية فلاديلفيا، وهو الاسم غير العربي لمحور صلاح الدين، والهدف من الاتفاقية أن عدم عبور بشر من مصر لاسرائيل إلا بعلم مصر، وكذلك عدم عبور أسلحة من فلسطين لمصر، وهذا الاتفاق تم عمله لصالح مصر واسرائيل بدون تداخل من غزة، وغزة ليس لها علاقة في الاتفاقية، وتم عمل الشريط الأمني، وحدث تغير عندما زاد معدل التهريب، وتم تسميتها دعم الحدود المصرية ودعم الاتفاق الأول للمنطقة ج، ودعم هذه المنطقة بقوات حرس حدود مصرية".