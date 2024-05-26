قشقوش لـ"الشاهد": الأماكن التي يتواجد فيها الأسرى الإسرائيليين لدي حماس مجهزة بشكل كبير

قال اللواء أركان حرب الدكتور محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن رهائن الإسرائيليين لدي حماس كانوا في مواقع متفرقة.

وأضاف "قشقوش" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": الأماكن التي يتواجد فيها الأسري الإسرائيليين لدي حماس مجهزة بشكل كبير

وتابع:"هناك جزء من الافارقة استخدم الأنفاق في سيناء، وهذه المنطقة كان به خلال أمني في الأداء المصري الإسرائيلي على الحدود، وعدم انضباط وكانت هذه المنطقة حدث بها نوع من الفوضى، وكان من ضمن المظاهر التي حدثت كنا نشاهد سيارات مصرية لوحات ملاكي القاهرة تعبر من الأنفاق باتجاه غزة، وهذه الأنفاق التي عبر منها الإرهابيين، وهذه الأنفاق لا تحاسب عليها حماس بمفردها، في هذا الوقت لأنه كان هناك استهداف كبير لمصر".