محمد قشقوش لـ"الشاهد": رهائن الإسرائيليين لدي حماس كانوا في مواقع متفرقة

قال اللواء أركان حرب الدكتور محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن رفح ما قبل أحداث 7 أكتوبر غير رفح بعدها.

وأضاف "قشقوش" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": رهائن الإسرائيليين لدي حماس كانوا في مواقع متفرقة

وتابع: "الحرب بدات من الشمال للجنوب في قطاع غزة، والتكتل تم من الشمال للجنوب باتجاه رفح الفلسطينية، ويقترب من المنطقة د والمنطقة ج، وهذه المنطقة ليس بها قوات ثقيلة من الجانين المصري والإسرائيلي من الدبابات أو المدفعية ولكن بها دفاع جوي، وهذه المنطقة عمت بالاستقرار مدة طويلة، حتي ظهرت بوادر تهريب يتم من غزة لمصر، وكانت نقظة فارقة في العلاقات، وتسلسل إفريقي من اليهود الأفارقة من مصر لغزة".