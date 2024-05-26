الأحد 26 مايو 2024
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تامر حسني وبسمة بوسيل يخطفان الأنظار في عيد ميلاد ابنتهما (صور)

تامر حسني وبسمة بوسيل
تامر حسني وبسمة بوسيل

احتفل تامر حسني بعيد ميلاد ابنته “أمايا” بحضور طليقته بسمة بوسيل وسط اجواء عائلية بحضور أصدقاء ابنتهما الصغار.

وخطف تامر حسني وبسمة بوسيل الأنظار بظهورهما معا رغم انفصالهما، لكن يظل الاحترام بينهما متواجدا، ويحرصون على التجمع في المناسبات الخاصة بأبنائهم، فلم يكن هذا الموقف الأول الذي جمعهما، ولم يحدث أي مشاكل بين الثنائي بعد اعلان الانفصال بشكل رسمي.

من جهة أخرى، كشفت بسمة بوسيل تفاصيل دور تامر حسني في عودتها للغناء من جديد بعد غياب فترة طويلة عن الأمر، وذلك تزامنًا مع طرح أغنيتها الجديدة البدايات، عبر مختلف مواقع الأغاني.

ونشرت بسمة بوسيل، عبر حسابها الرسمي بـانستجرام مقطعًا من أغنيتها الجديدة كي تروج للأغنية، وعلقت عليها قائلةً: البدايات أجمل بص حواليك وأسأل.. اسمعوا أغنيتي الجديدة البدايات دلوقتي على يوتيوب وجميع منصات الاستماع.. إن شاء الله تعجكم.. مستنية رأيكم.

تابعت بسمة كاشفةً دور تامر:“على فكرة الاغنية دي بتاعت تيمو، ولما قلتله إن أنا عايزة أعمل أغاني بتاعتي، على طول شجعني، وقالي طب أول أغنية ليكي أنا هعملهالك، وطلبت منو دي عشان كنت بحبها أوي، ومترددش لحظه إنه يديهالي”.

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