الإثنين 27 مايو 2024
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ترقيات المعلمين.. رابط تسجيل دخول الأكاديمية المهنية للمعلمين لاستخراج ملف الانجاز

جريدة الدستور

تسجيل دخول الأكاديمية المهنية للمعلمين، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات الدلالية عبر محركات البحث جوجل، من المعلمين الذين يرغبون في التسجيل للترقي والحصول على ملف الانجاز ليساعدهم في الحصول على الترقي.

بدء تسجيل المعلمين المرشحين للترقى لعام 2024

عبر منصة «المعلم» للتدريب عن بعد، انطلقت تدريبات المعلمين المرشحين للترقي بجميع محافظات الجمهورية للمعلمين المستوفيين لشروط الترقية، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم، بدء تسجيل المعلمين المرشحين للترقى لعام 2024.

إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظائف الأعلى من وظائف المعلمين الواردة في القانون رقم 156 لسنة 2007، والتي تتضمن المعلمين، والمديرين، والموجهين، أعلنتها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

بكود المعلم.. رابط الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2024 والتقديم للترقي

تفاصيل التقديم على ترقيات المعلمين 2024.. رابط أكاديمية المهنية

موقع بيانات كادر المعلم

ضرورة التنبيه على المعلمين المرشحين للترقي بمتابعة الدخول على موقع بيانات كادر المعلم: لاستيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المعلم إلكترونيا من هنا ، يتم تقييم أداء المعلم للحصول على 100 نقطة تكون موزعة طبقا لمحتويات ملف الترقي على النحو التالي:-

استيفاء البرنامج التدريبي المحدد، ويخصص اللازم له 50 نقطة، ويشترط حصول المعلم على نسبة 50% على الأقل من مجموع نقاط النهاية الكبرى المخصصة للبرنامج.

ملف إنجاز المعلم، يتكون من 10 بنود مهنية عامة، يخصص لكل بند من هذه البنود 3 نقاط، ليكون إجمالي نقاط تقييم الاستمارة 30 نقطة، تقييم المعلم من قبل شيخ المعهد يخصص له 10 نقاط طبقا لبنود الاستمارة المرفقة، تقييم المعلم من قبل الموجّه الفني يخصص له 10 نقاط طبقا لبنود الاستمارة المرفقة، يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى وظائف معلم، ومعلم أول، إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى 60 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود أعلاه، مع مراعاة تحقيق شرط البند الأول، وكذلك يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى وظائف معلم أول أ، ومعلم خبير إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى 65 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود أعلاه، مع مراعاة تحقيق شرط البند الأول.

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الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي

بيانات كشوف المستوفين الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي على النحو الآتي: 
كود المعلم
الاسم الرباعي
تاريخ التعيين
جهة العمل
الوظيفة الحالية على الكادر
تاريخ شغلها
المؤهل الأعلى
تقرير الكفاية لعام 2021/2020
تقرير الكفاية لعام 2022/2021
نقاط استيفاء البرنامج التدريبي
نقاط ملف الإنجاز
نقاط استمارة تقييم أداء المعلم من قبل المدير

نقاط استمارة تقييم المعلم من قبل الموجّه الفني- مجموع النقاط (100) نقطة.

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