اللواء محمد الغباري: إسرائيل ليس لديها أي نية لإقامة الدولة الفلسطينية (فيديو)

تحدث اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، حول دور الدين والتاريخ في تشكيل العقيدة الدينية والفكر السياسي الجديد، مؤكدًا أنه يميل للدراسات القديمة ويطبقها على الواقع الحالي.

وأشار اللواء الغباري في لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة صدى البلد،إلى أن الدين يشكل سفينة الفضاء التي تنقل العادات والتقاليد من جيل إلى جيل، ويؤثر في الفكر السياسي والاجتماعي.

وأضاف أن النبي عذرا وضع الأكاذيب في أسفار موسى الخمسة، وهو موضوع أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الدينية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الراهنة، أكد اللواء الغباري أن إسرائيل ليس لديها أي نية لإقامة الدولة الفلسطينية، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو كان يكذب عندما أعلن رغبته في القضاء على حماس.

وأشار إلى أن تركيا كانت وسيطًا بين أمريكا وإيران في بعض القضايا الإقليمية.