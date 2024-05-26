الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المصرية للحوم والدواجن تعلن علن تخفيضات عيد الأضحى: سعر كيلو اللحمة بـ285 جنيها

اللحوم
اللحوم

أعلن العميد محمود السعدني، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، عن تفاصيل مبشرة لموسم ضخ لحوم الأضاحي، حيث بدأ الضخ مبكرًا هذا العام، وتم توريد لحوم سودانية وجيبوتية بسعر 285 جنيهًا للكيلو.

أكد العميد السعدني في مداخلة هاتفية الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هناك زيادة يومية في ضخ اللحوم، حيث يتم استقبال اللحوم القادمة من جيبوتي في سفاجا، بالإضافة إلى وصول 10 آلاف رأس ماشية من السودان عبر محجر توشكى، وعلى الرغم من الأزمة الدائرة في المنطقة، لم يتوقف الضخ.

وأكد العميد السعدني أن اللحوم متوفرة وآمنة، حيث تقوم لجان مختصة بفحص الأبقار حية واللحوم بعد الذبح للتأكد من جودتها.

أما عن الأسعار، أوضح العميد أن كيلو اللحوم البلدي يبلغ 335 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الأسعار تنخفض بنسبة تصل إلى 40% عن السوق، وفيما يتعلق بالضخ اليومي. 

أشار إلى أنه حاليًا يبلغ 40 طنًا، ومن المتوقع أن يصل إلى 140 طنًا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع متوسط 700 ذبيحة يوميًا.

وأخيرًا، أكد العميد أن هناك دواجن متوفرة بسعر 100 جنيهًا، بانخفاض 45% عن الأسعار المتداولة في السوق، وأن التوريد مستمر، حيث سيتم افتتاح 28 شادر على مستوى الجمهورية خلال الأيام المقبلة.

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