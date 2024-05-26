استشارى الصحة النفسية يحلل شخصية سفاح التجمع: سيكوباتى مرعب تحت الأضواء (فيديو)

أكد الدكتور إبراهيم مجدي، استشاري الصحة النفسية، أن شخصية سفاح التجمع تعاني من اضطرابات نفسية خطيرة، حيث يتميز هذا الفرد بالعنف وكسر القوانين والقواعد، إلى جانب تخريب الممتلكات وقتل الحيوانات، كما أصبح مجرمًا سيكوباتيًا وسفاحًا يرتكب جرائم القتل المتسلسل المحاكي لأفلام أجنبية.

أوضح مجدي، في مداخلة هاتفية الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن سفاح التجمع يختار ضحاياه بعناية ويتنوع في أساليب جرائمه، كما يبدو أنه يستمتع بالقتل ويبحث عن مبررات لإزهاق أرواح ضحاياه، بجانب أن تكوين شخصيته الإجرامية بدأ في مرحلة الطفولة، ويجب مراجعة علاقاته العائلية لفهم جذور هذا السلوك.

وأضاف أن أي طفل ينشأ في بيئة مليئة بالاضطرابات والتسلط قد يصاب بالسيكوباتية، كما يجب أن نكون حذرين ونراقب أطفالنا بعناية للكشف عن أي علامات تشير إلى مشاكل نفسية قد تؤثر على تطورهم الشخصي.