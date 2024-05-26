الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرير 9 محاضر لمخابز بلدية بقرى مركز سمسطا ببني سويف

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

تواصل الوحدات المحلية بالمدن والمجالس القروية فى بنى سويف، جهودها الميدانية بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية، كما تكثف جهودها في منظومة النظافة ورفع كفاءة الإنارة العامة بهدف تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في مختلف  القطاعات.

تابع نشأت معبد رئيس مركز ومدينة سمسطا ،نتائج الحملة التفتيشية التي نفذت بالتنسيق مع قطاع التموين واستهدفت المخابز البلدية بقرية مازورة عزبة الصعايدة عزبة التلاية،عزبة نصير، والشيخ عابد، وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر شملت 6 محاضر نقص وزن، 2 محضر عدم وجود ميزان، محضر عدم نظافة أدوات العجين  ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

فيما تمت إزالة في المهد لأعمال بناء سور علي  أرض زراعية بالمخالفة للقانون بقرية مازورا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. كما تم تنفيذ حملة نظافة أسفرت عن تفريغ الحاويات الثابتة، ورفع القمامة بمحيط المدارس والمصالح الحكومية، ودور العبادة، وجمع المخلفات المنزلية بدائرة المجالس القروية، والتي تم خلالها توريد أكثر من 50 طنا لمصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي، فضلاً عن تحرير عدة إنذارات لمخالفات بيئية وإشغال طريق.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

بني سويف سمسطا المخابز البلدية مازورة رئيس المدينة

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