تحرير أكثر من 150 محضرًا لمخالفات بالأسواق والمخابز ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 19 حتى 25 مايو الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 87 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 12 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 30 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 12 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 18 محضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، و7 محاضر لعدم وجود سجل زيارات وميزان، و6 محاضر للتصرف في 64 أجولة زنة 50كجم من حصة الدقيق، ومحضرين لتجميع 15 جوال دقيق مدعم بغرض التربح غير المشروع، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر مايو للبدالين بنسبة 100 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 4 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة)

بينما تم تحرير 15 محاضر ضد المسئولين عن محلات المواد الغذائية ومحلات مواد غير غذائية لحيازة وعرض سلع غذائية مجهولة المصدر ولعدم وجود الفواتير الدالة على مصدرها، وتم التحفظ على طن دقيق مجهول المصدر، طن أعلاف، 500كجم مكرونة، 8كرتونة معسل، 6آلاف بفرة، ألف و580 علبة سجائر متنوعة، كما تم تحرير 5 محاضر لجزارين للذبح خارج المجازر الحكومية.

وتضمن التقرير تحرير 15 محضرًا للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية، و21 محضرًا للمسئولين عن المنشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين، بجانب سحب 4عينات غذائية لفحصها معمليا. ومحضرين ضد المسئولين عن طلمبات الرصيف غير مرخص لها للعمل في مجال المواد البترولية من الهيئة المصرية العامة للبترول حيث تم التحفظ على 200 لتر سولار مجهولة المصدر، بجانب 3محاضر لمسئولي مستودعات بوتاجاز للغلق بدون تصريح.