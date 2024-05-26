الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الليلة.. اجتماع لمجلس الحرب مع نتنياهو لبحث الموقف من صفقة تبادل المحتجزين والأسرى

نتنياهو
نتنياهو

وفقًا لمسئول كبير لوكالة فرانس برس، من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعًا لمجلس الوزراء الحربي اليوم الأحد، لبحث الجهود الحالية للتوصل إلى هدنة في غزة واتفاق إطلاق سراح المحتجزين.

وحسب المسئول، على الرغم من تركيز إسرائيل الرئيسي على تحرير المحتجزين المتبقين، فإن حماس تصر على إنهاء دائم للحرب التي بدأت في 7 أكتوبر، وهو الطلب الذي تم رفضه بشدة حتى الآن من قبل نتنياهو.

ووفقًا لمسئول إسرائيلي كبير لفرانس برس، من المتوقع عقد اجتماع لمجلس الوزراء الحربي في الأراضي المحتلة الليلة عند الساعة 21:00 لبحث صفقة إطلاق سراح المحتجزين.

كان المسئول قد أشار أمس السبت إلى "النية لاستئناف هذه المحادثات هذا الأسبوع" بعد فشل المفاوضات التي شارك فيها وسطاء أمريكيون وقطريون ومصريون في أوائل مايو.

بنيامين نتنياهو غزة المحتجزين سراح المحتجزين قطاع غزة فلسطين

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