خبير تغذية يكشف عن البكتريا النافعة للجسم

كشف الدكتور مجدي نزية، خبير التغذية، عن البكتريا النافعة للجسم وما هي الأكلات المفيدة للجسم.

وقال خلال لقائه ببرنامج"السفيرة عزيزة "، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد: “الدراسات كشفت أن الإنسان مثل كرة أرضية كاملة متحركة داخلها جيوش، جيوش شر وجيوش خير وهي في حرب دائمة”.

وأضاف: "الإنسان عليه أن يحدد أي جيوش هتنتصر معتمدا على طريق تغذيته ونمط حياته اليومي بدعم النافع ويقوي البكتيريا النافعة، وهي أماكن موجودة في الجسم لكي تؤدي أدوار غاية في الأهمية".

وأشار إلى أن بعض الأمراض النفسية وبعض الأمراض العقلية يكون سببها وقوع البكتيريا النفعة التي موجودة في القولون والمهبل، موضحًا أن معظم حالات التوحد في الأطفال نتيحة للولادة القيصرية".

وتابع: "المغذيات للبكتيريا النافعة هي مفردات الصلطة الخضروات الطبيعية يعني لو عملت برجر في البيت وحطيت عليه طماطم وحطيت عليه شرائح بصل وحاجات أنا استبدلت الحاجات الضارة ودعمت بحاجات نافعة".