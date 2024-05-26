الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ربيعة وعبدالمنعم.. "نسور الدفاع" نجوم ألقاب إفريقيا

عبد المنعم وربيعة
عبد المنعم وربيعة

تجنب الأهلي  الهزيمة في دوري أبطال إفريقيا للمباراة 22 على التوالي، كما عادل الأهلي إنجازه عام 2005 عندما توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا دون أي خسارة.

 بينما بات الأهلي أول فريق يتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا وهو لم يستقبل سوى هدف وحيد، كل هذه الأرقام القياسية كان ورائها عمل كبير من مدافعي الأحمر في البطولة.

“الدستور” في السطور التالية يسلط الضوء على ثنائية الدفاع الحديدي، في النسخة الحالية للبطولة محمد عبدالمنعم ورامي ربيعة.

 

ثنائية ربيعة وعبدالمنعم أعادت الأذهان إلى الجيل التاريخي للأحمر وثنائيات الدفاع القوية التي تمتعنا بها من قبل وعلى رأسها وائل جمعة وشادي محمد.

ولعب منعم وربيعة 2071 دقيقة مشتركين في البطولة الإفريقية وسكن شباك الأحمر فيها في لقاء وحيد خلال لقاء يانج إفريكانز بدور المجموعات.

ومنذ إصابة ياسر إبراهيم في فبراير الماضي، أصبح ربيعة ومنعم صمام الأمان لدفاع الأهلي ومن خلفهما مصطفى شوبير.

وابتعد الثنائي عن الإصابات هذا الموسم، كما شكلا ثنائية رائعة ومتجانسة وهى الأولى في النادي منذ سنوات.

ولعب كل منهما 12 لقاء، حيث سجل محمد عبدالمنعم هدفًا وصنع رامي ربيعة هدفًا وكان هدف التتويج بالبطولة الثانية عشرة ضد الترجي.

وعادل رامي ربيعة قائد الأهلي في النسخة الحالية من دوري الأبطال، رقم وائل جمعة قائد الفريق السابق بالوصول للرقم 6 في دوري أبطال إفريقيا.

الاهلى دورى ابطال افريقيا محمد عبد المنعم رامى ربيعة ربيعة

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