الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التموين يفتتح النسخة الـ12 من معرضي قطاع الأغذية والمشروبات Fi Africa وProPak MENA

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

افتتح  الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية فعاليات النسخة الـ12 لمعرضي Fi Africa وProPak MENA، المنصتين الأشمل في إفريقيا في قطاعي الصناعات الغذائية وتعبئتها بمركز مصر للمعارض الدولية.

ويُعقد المعرضان على مدار 3 أيام من 26 حتى 28 مايو مع التركيز بشكل خاص على دور قطاع المواد الغذائية الخام في تعزيز الصادراتِ المصرية من المنتجات الغذائية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وتعقد النسخة الـ12 من المعرضان برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزارة البيئة، ووزارة التجارة والصناعة.

وزير التموين: تسلم 3 ملايين طن قمح حتى اليوم

وحضر العرض ممثلين من اتحاد الصناعات من بينهم أشرف الجزايرلى، ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية والمهندس نديم إلياس رئيس غرفة الطباعة والتغليف، بالإضافة إلى وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وممثلين من المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ".

وخلال مراسم الافتتاح، شدد وزير التموين الدكتور علي المصيلحي على أهمية قطاع الأغذية والمشروبات ومساهمته للنمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل. وأضاف المصيلحي أن المعرضين يوفران منصة فعالة للتعرف على آخر التطورات والتطبيقات التكنولوجية في قطاع الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف ومكونات التصنيع الغذائي وكذلك أحدث التوجهات في هذا القطاع الحيوي والمتطور.

ولفت المصيلحي إلى أن المعرضين يقدمان فرصة لتبادل الخبرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية مما يتيح للعارضين المحليين والأجانب على حد سواء استكشاف فرص التصدير المتاحة في الأسواق العالمية مما يساهم في خلق فرص عمل محليا وخارجيا وجذب الاستثمارات الأجنبيةِ إلى مصر.

txt

وزير التموين: مصر قدمت 80٪ من إجمالى الدعم المقدم لقطاع غزة

ويشارك في المعرضين أكثر من 350 شركة أجنبية من أكثر من 20 دولة من بينها مصر ونيجيريا وغانا والصين بالإضافة إلى حضور لافت للشركات المحلية المصرية مما يؤكد مدى تأثير تلك الشركات عالميًا.

ومن المتوقع أن يحضر المعرض حوالي 12 ألف زائر من جميع فئات قطاع الأغذية والمشروبات مما يفتح فرصًا للاستثمار وريادة الأعمال بزيادة 30 بالمئة عن نسخة العام الماضي.

وقالت الشركة المنظمة للمعرض، "إننا نهدف لتمكين الشركات المحلية والمساهمة لنمو قطاعي معالجة الأغذية والمشروبات وتعبئتها. وبمشاركة أكثر من 350 شركة أجنبية ومحلية، يتيح المعرض لجميع المشاركين عرض آخر ما تم التوصل إليه في هذا القطاع الحيوي من تطور تكنولوجي في مجالي التعبئة والتغليف والحلول المتاحة للحفاظ على البيئة ومكونات الأغذية والمشروبات".

ويأتي ذلك المعرض بالتزامن مع معرض ProPak MENA والذي يعتبر من أهم المعارض في للابتكارات والحلول في قطاعات التعبئة والتغليف والمعالجة، وتهدف هذه المبادرة إلى فتح أسواق جديدة، وتعزيز الإنتاج المحلي للمنافسة عالميًا بجودة أعلى وتكاليف أقل، مع معالجة هدر الغذاء، ودعم الأمن الغذائي، والحفاظ على البيئة.

الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية مصر للمعارض الدولية المنصتين الأشمل في إفريقيا الصناعات الغذائية شركة إنفورما ماركتس

الأكثر قراءة

الانسحاب الكامل للاحتلال.. كواليس مباحثات إسرائيل مع مصر لإعادة فتح معبر رفح

القاهرة الإخبارية: اضطراب فى مواعيد رحلات الطيران فى تل أبيب

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

تغييرات مفاجئة من الضرائب تُلزم أصحاب العقارات.. إليك التفاصيل

سيُحاكم غيابيًا.. مفاجأة فى قضية عصام صاصا

موعد مباراة السوبر الافريقي 2024 للأهلي والزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

خالد حريب

رسائل توشكى

محمد عبدالعزيز

بأعلى جودة وأقل تكلفة وأسرع وقت

محمد رفعت

حديث المكاشفة والرسائل المباشرة

الحسين عبدالرازق

مغول العصر!

سارة الشلقاني

الرئيس السيسى والإعلام: تكلّم حتى أراك

إسراء شوقي

حصاد قمح توشكى.. جزء جديد من الاختيار

صور

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

محطة تل أبيب

المزيد

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية