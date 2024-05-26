وزير التموين يفتتح النسخة الـ12 من معرضي قطاع الأغذية والمشروبات Fi Africa وProPak MENA

افتتح الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية فعاليات النسخة الـ12 لمعرضي Fi Africa وProPak MENA، المنصتين الأشمل في إفريقيا في قطاعي الصناعات الغذائية وتعبئتها بمركز مصر للمعارض الدولية.

ويُعقد المعرضان على مدار 3 أيام من 26 حتى 28 مايو مع التركيز بشكل خاص على دور قطاع المواد الغذائية الخام في تعزيز الصادراتِ المصرية من المنتجات الغذائية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وتعقد النسخة الـ12 من المعرضان برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزارة البيئة، ووزارة التجارة والصناعة.

وحضر العرض ممثلين من اتحاد الصناعات من بينهم أشرف الجزايرلى، ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية والمهندس نديم إلياس رئيس غرفة الطباعة والتغليف، بالإضافة إلى وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وممثلين من المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ".

وخلال مراسم الافتتاح، شدد وزير التموين الدكتور علي المصيلحي على أهمية قطاع الأغذية والمشروبات ومساهمته للنمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل. وأضاف المصيلحي أن المعرضين يوفران منصة فعالة للتعرف على آخر التطورات والتطبيقات التكنولوجية في قطاع الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف ومكونات التصنيع الغذائي وكذلك أحدث التوجهات في هذا القطاع الحيوي والمتطور.

ولفت المصيلحي إلى أن المعرضين يقدمان فرصة لتبادل الخبرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية مما يتيح للعارضين المحليين والأجانب على حد سواء استكشاف فرص التصدير المتاحة في الأسواق العالمية مما يساهم في خلق فرص عمل محليا وخارجيا وجذب الاستثمارات الأجنبيةِ إلى مصر.

ويشارك في المعرضين أكثر من 350 شركة أجنبية من أكثر من 20 دولة من بينها مصر ونيجيريا وغانا والصين بالإضافة إلى حضور لافت للشركات المحلية المصرية مما يؤكد مدى تأثير تلك الشركات عالميًا.

ومن المتوقع أن يحضر المعرض حوالي 12 ألف زائر من جميع فئات قطاع الأغذية والمشروبات مما يفتح فرصًا للاستثمار وريادة الأعمال بزيادة 30 بالمئة عن نسخة العام الماضي.

وقالت الشركة المنظمة للمعرض، "إننا نهدف لتمكين الشركات المحلية والمساهمة لنمو قطاعي معالجة الأغذية والمشروبات وتعبئتها. وبمشاركة أكثر من 350 شركة أجنبية ومحلية، يتيح المعرض لجميع المشاركين عرض آخر ما تم التوصل إليه في هذا القطاع الحيوي من تطور تكنولوجي في مجالي التعبئة والتغليف والحلول المتاحة للحفاظ على البيئة ومكونات الأغذية والمشروبات".

ويأتي ذلك المعرض بالتزامن مع معرض ProPak MENA والذي يعتبر من أهم المعارض في للابتكارات والحلول في قطاعات التعبئة والتغليف والمعالجة، وتهدف هذه المبادرة إلى فتح أسواق جديدة، وتعزيز الإنتاج المحلي للمنافسة عالميًا بجودة أعلى وتكاليف أقل، مع معالجة هدر الغذاء، ودعم الأمن الغذائي، والحفاظ على البيئة.