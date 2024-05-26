من البيت.. كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور ٢٠٢٤

يحتل البحث عن مخالفات المرور ٢٠٢٤ محرك جوجل حيث يهتم المواطنون بكيفية الاستعلام عن مخالفات سياراتهم دون مجهود او وقت طويل.

وتتيح النيابة العامة خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة، عبر خدمات المرور الإلكتروني وبالمجان لجميع المواطنين، بهدف التسهيل على المواطنين الراغبين في الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 داخل المحافظات.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 برقم السيارة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 برقم السيارة من خلال الدخول إلى موقع النيابة العامة من هنا

- اختر خدمات المرور.

- حدد أيقونة «الاستعلامات».

- اضغط على «استمرار».

- اضغط على رابط الاستعلام عن مخالفات «رخص المركبات».

- تظهر أمامك صفحة ويب جديدة تخيرك بين البحث عن مخالفات السيارات برقم لوحة المركبة فقط أو حروف وأرقام.



- ادخل رقم اللوحة (حروف فقط أو بالحروف والأرقام) في الخانات المحددة.





كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

- يظهر أمامك صفحة جديدة تتطلب إدخال البيانات الأساسية لرخصة السيارة الحالية والتي تتضمن (الرقم القومي- رقم الهاتف).



- ثم اضغط على «تفاصيل المخالفات».

- تظهر قيمة المخالفات المسجلة على سيارتك.



- وبعد معرفة المخالفات يمكن لصاحب المركبة الاختيار بين التظلم على مخالفات السيارة أو دفعها «أونلاين» وذلك باستخدام بطاقات الائتمان أو من خلال شركات التحصيل.

طريقة دفع مخالفات المرور فوري:

دفع مخالفات المرور فوري وهي خدمة متاحة من خلال موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية، ثم الدخول على خدمات نيابة المرور ثم اختيار الدفع والاختيار بين الدفع إلكترونيا أو عند الاستلام.

طريقة دفع مخالفات المرور بالفيزا:

١- الدخول على موقع النيابة العامة.

٢- اختر الأيقونة الخاصة بخدمات المرور.

٣- كتابة بيانات توصيل الشهادة بدقة في المكان المخصص لها.

٤- إرسال الطلب لتظهر تفاصيل السداد.

٥- حدد وسيلة الدفع التي ترغب بها لتكون بالفيزا، ثم يتم إدخال بيانات الفيزا ثم إضغط على الاستمرار.

٦- ثم تظهر استمارة لكتابة البيانات التفصيلية عن السيارة المراد دفع المخالفات عنها ليتم ملأها.